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Fulminaron a Lola Latorre tras su debut en MasterChef Celebrity y Yanina explotó en redes

La influencer hizo un comentario que generó un incómodo momento en pleno react y la conductora salió a defenderla.

Yanina Latorre junto a Lola Latorre.

Yanina Latorre junto a Lola Latorre.

Lola Latorre debutó en el streaming de MasterChef Celebrity y un comentario que hizo en plena publicidad no pasó inadvertido: rápidamente recibió una catarata de críticas en las redes sociales y Yanina Latorre explotó en X.

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Todo ocurrió mientras reaccionaba al programa de cocina. En medio de la transmisión, Agustín "Cachete" Sierra promocionó una marca de productos lácteos y tomó leche directamente de la botella. Al ver la escena, la influencer no pudo ocultar su reacción y repitió varias veces una frase que los televidentes no le perdonaron: "Me da un asco".

El debut de Lola Latorre y Agustín Sierra.

El debut de Lola Latorre y Agustín Sierra.

Si bien la reacción de la joven estaba dirigida al gesto de beber del pico de la botella, al producirse en medio de una publicidad algunos usuarios interpretaron las palabras de la influencer como un comentario contra el producto que el actor estaba promocionando.

Rápidamente el recorte comenzó a circular en X y varios usuarios cuestionaron su actitud. "Amo que Yanina cree que a la piba no la quieren por ser su hija, cuando en realidad cae mal por ella misma"; "Estás en un programa de cocina y decís 'qué asco' por un alimento"; "Los de la marca de la leche, chochos", fueron algunos de los comentarios que dejaron plasmados los televidentes.

Yanina Latorre defendió a su hija

Frente a la ola de comentarios, Yanina Latorre no dudó en intervenir en X para defender a su hija. La conductora explicó que Lola reaccionó de esa manera porque su compañero tomó leche directamente del pico de la botella y negó que sus palabras hayan sido dirigidas contra la marca. Incluso, remarcó que la joven abogada suele trabajar con distintas firmas.

Además, Yanina aseguró que las críticas contra Lola tienen que ver con el hecho de ser su hija y apuntó contra quienes la cuestionaron al señalar que lo hacen por "envidia".

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