30 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Un juez le dio dos semanas a Donald Trump para que justifique los bombardeos a narcolanchas

El magistrado federal Paul Engelmayer ordenó a la Casa Blanca entregar el memorando confidencial en un plazo de 14 días. La resolución busca analizar en privado bajo qué autoridad del Gobierno ejecuta operaciones contra embarcaciones en alta mar.

Por
Donald Trump

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Un juez federal de Nueva York impuso un plazo de catorce días a la Administración de Donald Trump para entregar el documento secreto con la justificación legal de sus ataques militares contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico en aguas internacionales.

Uma Kumaran, ministra para Territorios de Ultramar del Reino Unido.
Te puede interesar:

Reino Unido criticó el arbitraje que pidió Argentina y advirtió que la medida afecta la relación bilateral

El magistrado Paul Engelmayer ordenó a los Departamentos de Justicia y Defensa poner a su disposición el memorando para su examen privado. La decisión representa un paso clave para esclarecer con qué autoridad la Casa Blanca utiliza fuerza letal en estas operaciones.

La orden judicial exige información adicional para aclarar la circulación del texto dentro de la Administración y el papel de este informe en el asesoramiento directo al presidente. El tribunal quiere conocer los argumentos antes de fallar sobre su nivel de confidencialidad.

En este nuevo ataque de Estados Unidos murieron dos personas. Un tercer tripulante sobrevivió y se encuentra desaparecido.

En este nuevo ataque de Estados Unidos murieron dos personas. Un tercer tripulante sobrevivió y se encuentra desaparecido.

El documento en disputa consiste en un memorando redactado en septiembre de 2025 por la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia. Este texto establece la autoridad del Poder Ejecutivo para ordenar ataques letales contra las mencionadas embarcaciones.

La Administración estadounidense defiende la campaña militar por seguridad nacional

El Gobierno defendió públicamente su autoridad para ejecutar estas operaciones militares. La administración Trump sostuvo en diversas ocasiones que Estados Unidos se encuentra inmerso en un "conflicto armado" con determinadas organizaciones designadas como terroristas.

A pesar de las declaraciones oficiales, el Ejecutivo nunca publicó el análisis jurídico completo que sustenta su posición sobre este tema. Estados Unidos inició estos ataques en septiembre de 2025 como parte de una estrategia contra cárteles criminales.

Esta interpretación de la Casa Blanca provocó severos cuestionamientos sobre el alcance de los poderes presidenciales. El accionar también generó dudas sobre las normas legales que regulan el uso de la fuerza fuera del territorio estadounidense.

El propio juez concluyó en su resolución que el Pentágono adoptó el memorando como el marco que define los límites de su autoridad. La medida judicial no declara ilegales las operaciones, pero acerca al tribunal a la respuesta que el Gobierno mantiene en secreto.

Noticias relacionadas

El hecho ocurrió en un avión de Flydubai.

Pánico en el aire: un pasajero del vuelo de Flydubai reveló cómo está el piloto que atacó a su compañero

Christa Pike durante una audiencia para un nuevo juicio, el 12 de enero de 2001.

Estados Unidos: frenaron la ejecución de una condenada una hora antes de la inyección letal

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, calificó el hecho como ataque terrorista. 

"El avión estaba a punto de estrellarse": el escalofriante relato de un pasajero del vuelo de Flydubai

Netanyahu reveló qué pasó en el vuelo de Flydubai: un piloto intentó estrellar el avión

Netanyahu reveló qué pasó en el vuelo de Flydubai rumbo a Tel Aviv: "Un piloto intentó estrellar el avión"

Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad.

Israel calificó como un acto "terrorista" el incidente en el avión que debió aterrizar en Arabia Saudita

Trump se reunió con 31 ejecutivos tecnológicos sobre la IA. 

Trump ordenó cambiar el nombre inteligencia artificial por "Superinteligencia"

Rating Cero

Yanina Latorre se comunicó con el lider de Turf.

Yanina Latorre contó qué le dijo Joaquín Levinton tras ser denunciado por abuso: "Tengo capturas.."

Javier La Pepa Brizuela, quien entonó el Himno antes del amistoso entre Argentina y Bolivia, es un reconocido cantante cuartetero de Córdoba. 

Quién es Javier Brizuela, el histórico referente del cuarteto que cantó el Himno ante la Selección

Benjamin Vicuña preocupado por la educación de sus hijos.

La preocupación de Benjamín Vicuña porque sus hijos con la China Suárez no estarían escolarizados: "Están encerrados..."

La inesperada reacción del cantante cuando le preguntaron sobre Tiago PZK.

El incómodo momento que protagonizó Luck Ra cuando le preguntaron por La Joaqui y Tiago PZK

Desde el entorno del artista agradecieron el apoyo recibido.

Revelaron qué pasará con Joaquín Levinton en El Trece tras la fuerte denuncia de su ex: "El canal evalúa.."

Juli Poggio habló sobre el vínculo que mantiene con LuckRa. ¿Hay amor?
play

Julieta Poggio se refirió a los rumores de romance con Luck Ra: "No quiero spoilear"

últimas noticias

La banda de rock respaldó al músico denunciado por abuso sexual.

Turf rompió el silencio luego de la denuncia contra Joaquín Levinton: "No vamos a hacer..."

Hace menos de un minuto
Javier Milei cargó contra Lula da Silva.

A días de las elecciones en Brasil, Milei volvió a tildar de "ladrón" a Lula y apoyó a Flávio Bolsonaro

Hace 2 minutos
Yanina Latorre se comunicó con el lider de Turf.

Yanina Latorre contó qué le dijo Joaquín Levinton tras ser denunciado por abuso: "Tengo capturas.."

Hace 11 minutos
Javier La Pepa Brizuela, quien entonó el Himno antes del amistoso entre Argentina y Bolivia, es un reconocido cantante cuartetero de Córdoba. 

Quién es Javier Brizuela, el histórico referente del cuarteto que cantó el Himno ante la Selección

Hace 12 minutos
play
Javier Milei remoto desde París en el Coloquio de IDEA.

Ante empresarios, Milei pidió "paciencia" y prometió más reformas si es reelecto: "No van a reconocer al país"

Hace 22 minutos