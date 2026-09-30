Defensa de la soberanía versus venta sin límite a extranjeros: los escenarios que se abren para la Ley de Tierras

Ya se mueven las fichas en el Congreso tras el fallo de la Corte: la oposición busca voltear el DNU 70/23, mientras el oficialismo evalúa reflotar una versión más light de la Ley de Tierras Rurales para proteger el resto del contenido del megadecreto. De ambos lados ya planifican escenarios y ponen fechas.

El oficialismo y la oposición buscan estrategias para salir de la crisis por la derogación de la Ley de Tierras.

Frente a la ofensiva que prepara la oposición para rechazar el DNU 70/23 y así revertir la derogación de la Ley de Tierras , el oficialismo en Diputados prepara alternativas para reinstaurar algunas de sus restricciones, pero en una versión más ligh t, para proteger el resto del contenido del megadecreto.

La Libertad Avanza baraja dos escenarios posibles: reincorporar el capítulo de Tierras a la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada con los puntos que se habían negociado en el Senado antes de su retiro; o sumarla al texto del proyecto de Malvinas, que comenzó su tratamiento en comisiones este miércoles.

En cualquiera de los dos casos, la intención oficialista no es restituir la Ley de Tierras tal y como estaba hasta el fallo de la Corte Suprema, sino proponer una ley con algunos límites. En la negociación que encabezó Patricia Bullrich, había acordado con aliados y gobernadores aumentar el tope para la venta de 15% a 25%, prohibir la compra para Estados extranjeros y darle la facultad a las provincias para autorizar o vetar las posibles ventas.

Actualmente, el proyecto de ley de Propiedad Privada de Sturzenegger, continúa en Diputados tras la media sanción del Senado. En el marco de la marcha atrás que se dio en agosto en la Cámara Alta tras las multitudinarias movilizaciones populares , la iniciativa quedó cajoneada.

Si el oficialismo opta por esta primera opción, el proyecto volvería al Senado –ya que se le estarían realizando cambios- y allí hay solo dos posibilidades: aceptar o rechazar las modificaciones.

Miguel Ángel Pichetto publicó en X la posibilidad de que se incluya en la Ley de Soberanía el restablecimiento de la Ley de Tierras y el oficialismo recogió el guante. “No es una mala idea”, confiaron fuentes de La Libertad Avanza a C5N.

Lo cierto es que la propuesta de Pichetto contempla la restitución de la Ley de Tierras Rurales y no la versión light en la que piensa el Gobierno.

El fallo de la CSJN complicó los planes de los libertarios, que pretendían sesionar por Malvinas el próximo 7 de octubre. Ahora planifican una sesión el 21 que contemple alguna de las dos alternativas mencionadas, discapacidad y endeudamiento.

La estrategia de la oposición para rechazar el Mega DNU

Todo está en veremos, ya que, desde la oposición comenzaron a moverse las fichas para la convocatoria a una sesión para voltear el DNU 70/23 y resolver la cuestión de fondo. En marzo de 2024, el Senado rechazó el megadecreto del Gobierno, pero en Diputados no se logró avanzar. Los números nunca acompañaron a la oposición para hacerlo y, mucho menos, desde la renovación de bancas en 2025.

El impacto generado por el fallo de la Corte, devuelve la esperanza en quienes tienen desde el primer momento la intención de rechazar el primer DNU de altísimo impacto del gobierno de Javier Milei. El problema es que hay una sola bala: si no se logra rechazarlo, el decreto queda ratificado por el Congreso, que sólo necesita del aval de una Cámara. Cada paso deberá ser analizado por las bancadas opositoras que pusieron el grito en el cielo este martes por la noche.

Esta mañana, los diputados peronistas recibieron a los integrantes del CECIM de La Plata, quienes promovieron el amparo contra la derogación de la Ley de Tierras que ahora la Corte rechazó.

Unión por la Patria evalúa pedir una sesión para el próximo 14 o 15 de octubre. Si fuera el 15, el objetivo sería unificar el reclamo con la marcha federal universitaria. La intención sería hacer la solicitud para tratar el DNU 70/23 e incluir también el tratamiento de los proyectos de discapacidad y endeudamiento.

El escenario todavía está abierto y las negociaciones recién comienzan en Diputados. Las convocatorias para movilizar a Tribunales que se están analizando por diversos sectores también tendrán impacto en las decisiones que se tomen en los pasillos del Congreso. Muchos recuerdan el antecedente del 2x1 en 2017 y esperan un impacto similar.