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La Joaqui reaccionó irónicamente a Tuli Acosta luego de que considerara "traición" su romance con Tiago PZK

La cantante de RKT comentó un video de la bailarina defendiendo a Luck Ra y criticándola por su nueva relación. "¿Qué querés que te diga?", había disparado la joven durante la entrevista.

La Joaqui.

La Joaqui.

La Joaqui se hizo eco de un fragmento de la entrevista a Tuli Acosta en la que la bailarina defendió a Luck Ra, su amigo y ex de la cantante de RKT, y consideró "traición" su nueva relación con Tiago PZK. La artista marplatense dejó un breve comentario en Instagram como toda reacción a las palabras de la amiga de su ex.

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"No me lo imaginaba, pero bueno, ¿qué querés que te diga?", disparó tajante Tuli en diálogo con Puro Show y agregó: "Para Facu fue una traición y es entendible". "No volvería a compartir. Siento también una traición hacia mí. No juzgo, pero no comparto", precisó al ser consultada sobre su relación de amistad con La Joaqui y Tiago PZK.

La cantante comentó en un recorte que publicó el medio Hace Instantes en Instagram: "Jajaja". Al terminar su relación con Luck Ra, la Joaqui había negado los rumores de infidelidad con Tuli y la había defendido de las críticas, pero también había señalado que "hay límites que son obvios".

La reacción de La Joaqui a la entrevista donde Tuli Acosta defiende a Luck Ra.

La reacción de La Joaqui a la entrevista donde Tuli Acosta defiende a Luck Ra.

Qué había dicho La Joaqui sobre los "límites obvios" que transgredieron Luck Ra y Tuli Acosta

"La confianza de mejores amigos, cuando entra una pareja hay límites que, tal vez para nosotros los adultos, son obvios y que tal vez para ellos no lo eran", explicó la cantante por primera vez en Podemos hablar por Telefe.

"No pienso que ellos hayan actuado conmigo desde la maldad", aclaró la artista en Podemos hablar por Telefe y agregó: "Pienso que ellos actuaron para ellos y por ellos y se olvidaron de que tal vez eso a mí me podía doler".

Martín Cirio señaló que parte de la bronca de los seguidores de la marplatense con Tuli se debían al video que subió la cordobesa junto a Luck Ra los días en los que estaba transcurriendo la crisis. Ante la consulta del streamer, la cantante reveló que la bailarina le escribió a ella personalmente por ese TikTok.

"Ella me escribió y me ofreció borrarlo. Yo le dije: 'Mirá, gordi, innecesario, no pasa nada, las redes son así, solo tratemos de que esto no suceda'", reconstruyó la intérprete de Te vi junto a Callejero Fino. A lo que Yanina Latorre le consultó si había sentido que Tuli se estaba burlando de ella con ese video.

La Joaqui insistió: "No, no sentí que me boludeó. Siento que ella viene del mundo de TikTok y el baile y que los códigos de ahí son así. Ella está haciendo su carrera y, a fin de cuentas, ella no era mi pareja".

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