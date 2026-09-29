Qué dirá la China Suárez: a Mauro Icardi lo agarraron infraganti con una modelo cordobesa Un desliz virtual del delantero en las redes sociales encendió nuevamente las alarmas de crisis en la famosa pareja de la farándula. Agregar C5N en









El futbolista le dio me gusta a una publicación de la modelo cordobesa.

Mauro Icardi volvió a quedar en el ojo de la tormenta en las redes sociales tras un descuido que encendió de inmediato las alarmas del espectáculo. El delantero rosarino sorprendió a sus millones de seguidores al repartir likes en las publicaciones de una joven con la que ya se lo había relacionado en el pasado. El llamativo movimiento en las plataformas no tardó en volverse tendencia y generó una ola de reacciones.

La revelación del polémico gesto fue confirmado por el periodista Juan Etchegoyen durante una emisión de Mitre Live. El comunicador mandó al frente al deportista al exponer las pruebas del ida y vuelta que salpicaron la paz del jugador en el exterior: “A Maurito se le fue el dedo y empezó a likear fotos de una mujer que en su momento fue vinculada a él. Estoy hablando de la modelo cordobesa Rocío Galera que me confirma esto que estoy contando”.

La revelación de la propia protagonista terminó por ratificar el cruce digital y dejó expuesto al delantero frente a toda la farándula. Con este nuevo desliz en Instagram, la tranquilidad del exjugador del Paris Saint-Germain volvió a quedar bajo la lupa de los medios del corazón, mientras el público aguarda por ver cómo impactará este polémico "me gusta" en la intimidad del rosarino.

El like de Mauro Icardi que lo puso en problemas con la China Suárez Mauro Icardi quedó expuesto tras un desliz virtual que desató revuelo en la farándula. El delantero reaccionó a las fotos de una modelo de su pasado, encendiendo alarmas con Eugenia Suárez. Juan Etchegoyen mandó al frente al deportista al relatar cómo intentó corregir su error: “El fin de semana Maurito empezó a likear fotos y luego cuando se dio cuenta de lo que había hecho les sacó su like, pero estuvo varios minutos el like puesto. Obviamente distintas personas me empezaron a mandar captura de pantalla”.

El periodista explicó en Mitre Live que las huellas digitales fueron detectadas rápidamente por los usuarios de Instagram. Aunque la actriz intentó calmar las aguas publicando postales juntos para simular normalidad, el gesto del futbolista ya circulaba en todos lados. El comunicador confirmó la información directamente con la tercera en discordia: “Todo esto me lo confirma Rocío, además, porque ustedes saben que yo periodismo de redes no hago. Pero ahora que tengo la palabra de la protagonista, lo cuento. Maurito le dio likes a Galera”.