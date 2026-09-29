La familia de Daniel Osvaldo habló de "versiones erróneas y alarmantes" sobre la salud del exfutbolista

Daniel Osvaldo se encuentra internado por un derrame pleural, y su familia dio detalles sobre su operación y pidió "respeto" a la vez que aclaró que está "bien y lúcido".

La familia de Daniel Osvaldo, el exfutbolista que ingresó de urgencia el jueves 24 de septiembre de 2026 tras varios días de malestar y fuerte dolor en el pecho, habló sobre el estado de salud del famoso. En su descargo, criticaron las "versiones erróneas y alarmantes" del músico.

Al hablar, lo hicieron por "decisión de Dani" , según consta en un comunicado que difundieron los familiares en la cuenta oficial de Instagram del artista: "Primero, queremos agradecer a todos los que se están comunicando con preocupación y por otro lado pedirles encarecidamente a los medios que corresponda respeto en este delicado momento. ", empezaron.

Agregaron: "Lamentablemente (algunos) han difundido muchas versiones erróneas y alarmantes sin chequear la información", y enseguida dieron su versión sobre le estado real de Osvaldo: "Para llevar tranquilidad a todos/as los que nos escriben, queremos aclarar que Dani está bien y lúcido".

A continuación, los familiares de la expareja de Jimena Barón, aclararon que "no es verdad que estaba o llegó en estado de indigencia , llegó como cualquier persona podría llegar luego de varios días con dolor y sin apetito, tampoco que le hayan sacado una parte del pulmón, ni que tenga complicaciones en las piernas, ni que su situación sea producto de consumo de sustancias, ni que alquile, en fin, entre otras falsedades sin chequear que circularon (reiteramos, solo en algunos medios, ya que la mayoría fueron sumamente respetuosos y estamos muy agradecidos por ello)."

"Él se encuentra internado en terapia debido a un derrame pleural. Tras varios días con malestares que en un principio se creían musculares o intercostales, le detectaron lo que mal o bien popularmente se conoce como líquido en el pulmón", resumieron sobre el exdelantero de Boca.

En este sentido, dieron un detalle sobre la operación a que fue sometido el músico, de 40 años: "Los médicos le realizaron una cirugía para limpiar la zona y actualmente estamos a la espera de los resultados de los cultivos".

En el comunicado en redes, la familia del cantante aseguró: "Nos explicaron que los mismos llevan su tiempo, pero son indispensables para tener el diagnóstico exacto —es decir, ponerle nombre y apellido a lo que tiene— y así definir el tratamiento adecuado para la infección que presenta. Queremos aprovechar este momento para agradecer profundamente el excelente trabajo, la dedicación y el amor que demuestra todo el equipo médico de la salud pública que lo está atendiendo2.

En la parte final del comunicado, los allegados a Osvaldo pidieron prudencia en cuanto a la información que se maneja públicamente: "Les pedimos amablemente prudencia y empatía al difundir o replicar información, pensando siempre en que del otro lado hay seres queridos sufriendo. Agradecemos infinitamente tantos mensajes de apoyo, cariño y fuerza que nos llegan constantemente", concluyó la familia de Daniel Osvaldo en redes.