IR A
IR A

La familia de Daniel Osvaldo habló de "versiones erróneas y alarmantes" sobre la salud del exfutbolista

Daniel Osvaldo se encuentra internado por un derrame pleural, y su familia dio detalles sobre su operación y pidió "respeto" a la vez que aclaró que está "bien y lúcido".

El exfutbolista llegó a participar en la Selección italiana.

El exfutbolista llegó a participar en la Selección italiana.

La familia de Daniel Osvaldo, el exfutbolista que ingresó de urgencia el jueves 24 de septiembre de 2026 tras varios días de malestar y fuerte dolor en el pecho, habló sobre el estado de salud del famoso. En su descargo, criticaron las "versiones erróneas y alarmantes" del músico.

Le transmitió a los suyos un mensaje de calma y las ganas de volver pronto a los escenarios.
Te puede interesar:

Se conoció qué le dijo Daniel Osvaldo a su entorno en medio de su internación

Al hablar, lo hicieron por "decisión de Dani", según consta en un comunicado que difundieron los familiares en la cuenta oficial de Instagram del artista: "Primero, queremos agradecer a todos los que se están comunicando con preocupación y por otro lado pedirles encarecidamente a los medios que corresponda respeto en este delicado momento.", empezaron.

Agregaron: "Lamentablemente (algunos) han difundido muchas versiones erróneas y alarmantes sin chequear la información", y enseguida dieron su versión sobre le estado real de Osvaldo: "Para llevar tranquilidad a todos/as los que nos escriben, queremos aclarar que Dani está bien y lúcido".

A continuación, los familiares de la expareja de Jimena Barón, aclararon que "no es verdad que estaba o llegó en estado de indigencia, llegó como cualquier persona podría llegar luego de varios días con dolor y sin apetito, tampoco que le hayan sacado una parte del pulmón, ni que tenga complicaciones en las piernas, ni que su situación sea producto de consumo de sustancias, ni que alquile, en fin, entre otras falsedades sin chequear que circularon (reiteramos, solo en algunos medios, ya que la mayoría fueron sumamente respetuosos y estamos muy agradecidos por ello)."

"Él se encuentra internado en terapia debido a un derrame pleural. Tras varios días con malestares que en un principio se creían musculares o intercostales, le detectaron lo que mal o bien popularmente se conoce como líquido en el pulmón", resumieron sobre el exdelantero de Boca.

En este sentido, dieron un detalle sobre la operación a que fue sometido el músico, de 40 años: "Los médicos le realizaron una cirugía para limpiar la zona y actualmente estamos a la espera de los resultados de los cultivos".

En el comunicado en redes, la familia del cantante aseguró: "Nos explicaron que los mismos llevan su tiempo, pero son indispensables para tener el diagnóstico exacto —es decir, ponerle nombre y apellido a lo que tiene— y así definir el tratamiento adecuado para la infección que presenta. Queremos aprovechar este momento para agradecer profundamente el excelente trabajo, la dedicación y el amor que demuestra todo el equipo médico de la salud pública que lo está atendiendo2.

En la parte final del comunicado, los allegados a Osvaldo pidieron prudencia en cuanto a la información que se maneja públicamente: "Les pedimos amablemente prudencia y empatía al difundir o replicar información, pensando siempre en que del otro lado hay seres queridos sufriendo. Agradecemos infinitamente tantos mensajes de apoyo, cariño y fuerza que nos llegan constantemente", concluyó la familia de Daniel Osvaldo en redes.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Jimena Barón le dedicó unas tiernas palabras a su hijo mayor Morrison.

El emotivo posteo de Jimena Barón en medio de la preocupación por la salud de Daniel Osvaldo

La situación judicial del músico Callejero Fino, se complica tras la solicitud formal dictada por la fiscalía.

El músico Callejero Fino, en la mira de la Justicia: pidieron su prisión preventiva

Cristian Pity Álvarez contó detalles de su internación a Moria Casán.
play

Pity Álvarez habló desde el hospital con Moria: "Siento que me va a explotar la cabeza"

El actor británico Ian Charleson quedó ligado para siempre a una de las interpretaciones más recordadas de la obra de Shakespeare. 

Este actor interpretó a Hamlet en el teatro y aceptó el papel sabiendo que le quedaba poco tiempo de vida: quién era

Abel Pintos le cantará al papa León XIV. 

Abel Pintos cantará en la visita de León XIV al Cottolengo Don Orione

El dueño del local agradeció la publicidad que sin querer tiene actualmente su negocio.
play

La insólita reacción del dueño de la panchería tras el descargo de Nicole Neumann: "Estoy chocho"

últimas noticias

Boca atraviesa un buen presente.

Una figura del fútbol internacional sorprendió a todos y reveló que quiere ser DT de Boca: "Tengo el sueño"

Hace 15 minutos
El piloto de 23 años viene de cometer un grave error en el GP de Azerbaiyán.

Colapinto busca revancha en el Gran Premio de Malasia: "Tengo muchas ganas"

Hace 17 minutos
Una turista francesa perdió la vida en una avalancha. 

Tragedia en El Chaltén: murió una turista francesa atrapada por una avalancha

Hace 20 minutos
Avenida Circunvalación de Córdoba, donde murió atropellado un nene de 10 años.

Tragedia en Córdoba: falleció un nene atropellado al intentar cruzar la avenida Circunvalación

Hace 20 minutos
Denisse, internada otra vez. ¿Qué pasó?

Denisse González fue internada nuevamente y dio detalles sobre su salud: "No queda otra"

Hace 22 minutos