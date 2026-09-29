Denisse González fue internada nuevamente y dio detalles sobre su salud: "No queda otra"

La exparticipante de Gran Hermano tuvo una recaída y volvió a la clínica. Tendrá que someterse a nuevos estudios, incluida una punción de médula, para determinar por qué sus plaquetas continúan bajando.

Denisse González, exparticipante de Gran Hermano, fue internada por tercera vez en poco tiempo, una situación que volvió a generar preocupación entre sus seguidores. La joven fue diagnosticada con púrpura trombocitopénica idiopática (PTI), también conocida como trombocitopenia inmune, y contó que deberá someterse a una nueva serie de estudios.

En las últimas horas, la influencer recurrió a su cuenta de Instagram para comunicar que volvió a ser internada tras una recaída en su cuadro. "Se terminó la buena racha. Bajaron las plaquetas otra vez, así que mañana me realizan una punción de médula. Toca seguir investigando, buscando respuestas y probando tratamientos", escribió junto a un video donde se la ve nuevamente en la clínica.

Además, dejó en claro que el proceso todavía no tiene diagnóstico, por lo que el equipo médico continuará trabajando: "Toca seguir investigando, buscando respuestas y probando tratamientos".

Pese a esta nueva recaída, Denisse intentó llevar tranquilidad a sus seguidores y se mostró optimista frente al difícil momento. Desde la internación, aseguró que espera regresar pronto a su casa y continuar con su normalidad: "Y bueno, en eso estamos… En unos días vuelvo a casa y seguimos como siempre. ¡No queda otra que seguir!".

Hace una semana, Denisse González estuvo como invitada en La Mañana con Moria, donde dio detalles sobre el problema de salud que atravesó. Durante la entrevista, reveló cuál fue su diagnóstico y contó en primera persona cómo vivió el proceso que le cambió la vida.

En diálogo con La One, la joven relató que padece una enfermedad muy poco conocida. "Es una enfermedad muy particular, pero por lo que tengo entendido le pasa a muchas personas. Mi enfermedad se llama púrpura trombocitopénica idiopática, en mi caso es idiopática porque no se sabe la causa que lo provocó", explicó.

Denisse durante su paso en La Mañana con Moria.

La patología consiste en una bajada extrema de plaquetas, lo que deriva en riesgo de hemorragias internas, incluso frente a golpes o lesiones mínimas. "Ni siquiera podía lavarme los dientes por miedo al sangrado", aseveró.

"Hace un mes, en esta misma fecha, estaba internada. Es muy loco cómo la vida te va presentando problemas de un día para el otro y vos los tenés que afrontar. Hoy por hoy estoy estable, pero estoy muy sensible", dijo con la voz entrecortada.

"Me hace mal verme así. Yo no soy una enferma. Sé que tengo una enfermedad, pero no soy la enfermedad. Está todo bien", explicó frente al panel de Casán.

Captura de pantalla: redes sociales

En ese contexto, la exparticipante de Gran Hermano remarcó la importancia de no rendirse ante la enfermedad: "Me estoy amigando con esto. Hay veces que no sabés qué te va a pasar. No sé si me voy a curar, si voy a tener que medicarme toda la vida o si mañana me curo. El cuerpo humano es muy extraño, hay que saber entenderlo y aprovechar la vida".