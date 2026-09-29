IR A
IR A

Detuvieron a Maxi Ghione: lo investigan por privación ilegal de la libertad, amenazas y tenencia de armas

El actor fue aprehendido en su casa en la localidad de Lehmann tras la denuncia de un hombre que dijo que lo mantuvo encerrado contra su voluntad.

El denunciante aseguró que el actor lo retuvo durante cinco horas y lo amenazó con armas.  

El denunciante aseguró que el actor lo retuvo durante cinco horas y lo amenazó con armas.

 

Redes sociales

El actor Maximiliano Ghione quedó detenido en Santa Fe luego que un hombre denunciara que lo mantuvo secuestrado, apuntándolo con un arma, luego de un encuentro pactado.

La estrella de Hollywood repasó su encuentro con Joaquín Furriel y elogió a Messi.
Te puede interesar:

Anne Hathaway, fascinada por Argentina: de Joaquín Furriel al fanatismo de su hijo por Messi

El hecho se conoció este martes, cuando el mediático fue aprehendido en su casa de la localidad de Lehmann y trasladado a la sede de la Policía de Investigaciones (PDI) de Rafaela, tras los dichos de la víctima.

Según fuentes policiales y judiciales, Ghione habría contratado al denunciante para un encuentro sexual, tras lo que fue retenido durante varias horas dentro del inmueble. El acusado no solo se negó a pagarle por sus servicios, sino que le apuntó con su arma.

El fiscal Juan Manuel Puig, que quedó a cargo del caso, ordenó de inmediato el allanamiento de la casa de Ghione y le atribuyó los delitos de tenencia de arma de fuego, amenazas calificadas por el uso de arma y privación ilegítima de la libertad.

El intérprete de Buenos Vecinos y Montecristo, entre otros éxitos de televisión, seguirá en la dependencia policial a la espera de la audiencia imputativa. A cargo de su defensa está el abogado penalista Juan Manuel Lovaiza.

En sus redes sociales, Ghione se promociona como actor y profesor de teatro; imparte talleres virtuales por Meet y comparte su información de contacto a través de Instagram.

Qué dijo la defensa de Maxi Ghione

La Policía de Investigaciones (PDI) allanó la vivienda de Maxi Ghione por orden del fiscal Juan Martín Puig (de la Fiscalía de Rafaela - Sunchales) y secuestró varias armas de fuego, a partir de la denuncia de un trabajador sexual que dijo que el actor lo retuvo contra su voluntad, no le pagó los servicios y lo amenazó con un arma. El abogado defensor del actor declaró a los medios que existe una distancia abismal entre lo real y los dichos en la denuncia.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El perro murió en la calle y la jubilada debió ser internada.

Córdoba: un pitbull atacó a una jubilada de 82 años y los vecinos apuñalaron al perro

El hecho se produjo en la empresa Albardon Bio, ubicada en Puerto General San Martín, Santa Fe.

Santa Fe: dos operarios murieron tras una explosión en una fábrica de biocombustibles

El 107 intentó reanimar al hombre de 55 años por 40 minutos.

Córdoba: un hombre murió en un boliche y la fiesta siguió por tres horas

La situación judicial del músico Callejero Fino, se complica tras la solicitud formal dictada por la fiscalía.

El músico Callejero Fino, en la mira de la Justicia: pidieron su prisión preventiva

Centralizar los reportes en el Centro de Monitoreo local, las patrullas tardan entre 3 y 5 minutos como máximo en llegar.

San Isidro: el 77,6% de las comunicaciones de seguridad ya ingresa por canales municipales

play

Balearon a un custodio de la ministra Monteoliva: se tiroteó con dos delincuentes

últimas noticias

Mauro Icardi dejó un mensaje para quienes lo critican. 

Mauro Icardi respondió a quienes critican que siga sin club con un picante mensaje: "Si dejara de..."

Hace 23 minutos
Konami celebra cuatro décadas de la legendaria franquicia.

Konami regala el clásico Castlevania en celulares por su 40° aniversario

Hace 29 minutos
El perro murió en la calle y la jubilada debió ser internada.

Córdoba: un pitbull atacó a una jubilada de 82 años y los vecinos apuñalaron al perro

Hace 32 minutos
El argentino de 65 años continúa en carrera por la Secretaría General de la ONU.

Rafael Grossi recuperó terreno en la carrera por la Secretaría General de la ONU

Hace 47 minutos
Docentes y no docentes reclaman una recomposición salarial del 33,4%.

Docentes y no docentes universitarios paran por 72 horas en reclamo por la Ley de Financiamiento

Hace 1 hora