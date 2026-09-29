Detuvieron a Maxi Ghione: lo investigan por privación ilegal de la libertad, amenazas y tenencia de armas El actor fue aprehendido en su casa en la localidad de Lehmann tras la denuncia de un hombre que dijo que lo mantuvo encerrado contra su voluntad. Agregar C5N en









El denunciante aseguró que el actor lo retuvo durante cinco horas y lo amenazó con armas. Redes sociales

El actor Maximiliano Ghione quedó detenido en Santa Fe luego que un hombre denunciara que lo mantuvo secuestrado, apuntándolo con un arma, luego de un encuentro pactado.

El hecho se conoció este martes, cuando el mediático fue aprehendido en su casa de la localidad de Lehmann y trasladado a la sede de la Policía de Investigaciones (PDI) de Rafaela, tras los dichos de la víctima.

Según fuentes policiales y judiciales, Ghione habría contratado al denunciante para un encuentro sexual, tras lo que fue retenido durante varias horas dentro del inmueble. El acusado no solo se negó a pagarle por sus servicios, sino que le apuntó con su arma.

El fiscal Juan Manuel Puig, que quedó a cargo del caso, ordenó de inmediato el allanamiento de la casa de Ghione y le atribuyó los delitos de tenencia de arma de fuego, amenazas calificadas por el uso de arma y privación ilegítima de la libertad.

El intérprete de Buenos Vecinos y Montecristo, entre otros éxitos de televisión, seguirá en la dependencia policial a la espera de la audiencia imputativa. A cargo de su defensa está el abogado penalista Juan Manuel Lovaiza.

En sus redes sociales, Ghione se promociona como actor y profesor de teatro; imparte talleres virtuales por Meet y comparte su información de contacto a través de Instagram. Qué dijo la defensa de Maxi Ghione La Policía de Investigaciones (PDI) allanó la vivienda de Maxi Ghione por orden del fiscal Juan Martín Puig (de la Fiscalía de Rafaela - Sunchales) y secuestró varias armas de fuego, a partir de la denuncia de un trabajador sexual que dijo que el actor lo retuvo contra su voluntad, no le pagó los servicios y lo amenazó con un arma. El abogado defensor del actor declaró a los medios que existe una distancia abismal entre lo real y los dichos en la denuncia.