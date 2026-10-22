La polémica denuncia de la novia de la Roña Castro contra el entorno del exboxeador: "No es justo lo que me están haciendo"

Noe Vigliarolo habló con C5N y denunció al entorno de su expareja: habrían ingresado a las redes sociales del exboxeador para eliminar las fotos que tenían juntos. Además contó que planea una despedida especial para quien fue su gran amor.

El duro relato de Noe Vigliarolo a una semana de la muerte del exboxeador.

La muerte de Jorge "La Roña" Castro dejó un profundo dolor entre sus seres queridos. Sin embargo, en medio del duelo, Noe Vigliarolo, su última pareja, denunció una serie de situaciones que habría vivido con el entorno del exboxeador y expresó su indignación por la eliminación de fotografías que compartían en sus redes sociales.

Todo comenzó cuando la joven publicó una serie de historias en las que denunció que alguien había ingresado a la red social del ex boxeador y eliminó varias fotos que él tenía con ella. “ Cuánto odio pueden tener en borrar las fotos que subía el Roña @locomotoracastro conmigo. En violar su privacidad y encima meterse y tocar algo de alguien que ya no está. Qué tristeza, mi amor, pero vos todo lo estás viendo” , escribió en una placa negra.

Luego de expresar su malestar en Instagram, Vigliarolo habló con C5N y aseguró que además de borrar las imágenes, tampoco le devolvieron algunas pertenencias del exdeportista y cuestionó el trato que recibió después de su fallecimiento. “No es justo que me estén haciendo esto, porque yo no estoy molestando a nadie. No es justo” , expresó entre lágrimas.

Uno de los hechos que más indignación le generó fue descubrir que habían eliminado algunas fotografías que compartía con el exboxeador de sus redes sociales. “Sí, borraron fotos, fotos que subieron en nuestro evento. Dejaron alguna que otra hace mucho en algún boliche. Seguramente lo habrán hecho a propósito”, aseguró.

Lejos de quedarse solamente con ese episodio, cuestionó el atrevimiento y apuntó, contra quienes considera, los responsables del hecho. “ Pero qué manera de violar la privacidad. Y qué gente tan mala, tan mala ”.

En ese sentido, aclaró que su malestar no pasa por haber perdido las imágenes, ya que conserva sus propios recuerdos de la relación, sino por la intención que considera que hubo detrás de la decisión. “No me importan las fotos. Las fotos las tengo yo. Las tienen sus amigos, no me importan las fotos”, sostuvo, antes de calificar lo ocurrido como un acto “dañino y de maldad”.

Captura: web

En este contexto, Vigliarolo también reveló que desconoce quién tiene actualmente el teléfono del exboxeador y aseguró que no le devolvieron algunas de sus pertenencias. “No sé quién tiene su teléfono. A mí no me devolvieron nada”, expresó entre lagrimas.

Luego, profundizó su reclamo: “No me devolvieron ni la llave de acá de casa, ni la medallita que él tenia en el bolsillo de su pantalón". Eso no fue todo, la última pareja del Roña Castro también cuestionó lo sucedido con la ropa y los objetos personales que el exdeportista tenía al momento de su muerte.

“Se quedaron de todo con todo. Hasta con las zapatillas que tenía puestas. Hicieron lo que quisieron ese día. Hicieron lo que quisieron con él y de él”, manifestó.

Estas declaraciones dejaron al descubierto la mala relación, desconocida hasta el momento, que ella mantiene con el entorno del exboxeador tras su fallecimiento.

Captura: web

Pese al dolor y la indignación, Noe contó que decidió alejarse temporalmente de los medios para transitar el duelo y evitar nuevos conflictos. “Para que tampoco me molesten, no hice mis programas. Me alejé toda esta semana de los medios”, explicó.

Sin embargo, dejó en claro que tiene el objetivo de rendirle un homenaje especial quien fue su fiel compañero. “Si yo sigo en pie es porque voy a hacer algo lindo por el padre. Ellos no me interesan”, manifestó.

Finalmente, pese al difícil momento que atraviesa, aseguró que está decidida a darle al exboxeador el reconocimiento que considera que merece. “Yo voy a hacer la despedida que él se merece. La despedida que él se merece. Como campeón”, concluyó.