Murió Jorge "Roña" Castro: la trayectoria del campeón mundial que inmortalizó "La Mano de Dios" en el boxeo

Se quedó con el cinturón de peso mediano en 1994 y meses después, en una de sus defensas, protagonizó una de las remontadas más recordadas de la historia del pugilismo nacional. Su carrera incluyó 144 peleas profesionales y enfrentamientos con grandes figuras internacionales.

Fuera del ring, fue amigo de Diego Maradona, hincha de Boca, participó en programas de televisión, incursionó en la política y dedicó años a sostener comedores y merenderos.

Jorge Fernando “Roña” Castro murió este miércoles 14 de octubre a los 59 años, luego de descompensarse en el Bingo de Morón. El excampeón mundial de boxeo dejó una huella en el deporte argentino por su potencia, su resistencia y una personalidad que lo convirtió en un personaje popular dentro y fuera del cuadrilátero. Su nombre quedó ligado a una de las hazañas más recordadas de la historia del boxeo nacional: “La Mano de Dios”.

Nacido el 18 de agosto de 1967 en Caleta Olivia, Santa Cruz, Castro debutó como profesional el 14 de febrero de 1987 , con un nocaut ante el chileno Patricio Caracci. Durante sus primeros años acumuló una extensa seguidilla de combates y comenzó a hacerse un lugar en el circuito internacional. Su carrera lo llevó a pelear en distintos países y a medirse con destacados rivales, entre ellos Terry Norris y Roy Jones Jr.

En 1990 se consagró campeón argentino de peso mediano. Cuatro años después alcanzó la cima al conquistar el título mundial de esa categoría de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) , tras vencer por decisión dividida al estadounidense Reggie Johnson, en Tucumán. La consagración marcó el punto más alto de una carrera que todavía tendría una noche inolvidable.

El 10 de diciembre de 1994, Castro defendió su corona frente al estadounidense John David Jackson en Monterrey, México. La pelea parecía encaminada hacia una derrota: el argentino estaba golpeado, tenía un ojo prácticamente cerrado y perdía en las tarjetas.

Pero en el noveno asalto encontró una oportunidad y conectó un gancho de izquierda que derribó a su rival. Jackson volvió a caer y el árbitro decretó el nocaut. Castro había dado vuelta un combate que parecía perdido y conservado su condición de campeón mundial.

Después de la pelea bautizó aquel golpe como “La Mano de Dios”, en una referencia a Diego Maradona, con quien compartía una amistad. El combate fue distinguido como la pelea del año de 1994 por la revista especializada The Ring, que también reconoció ese noveno asalto.

Castro defendió la corona en otras oportunidades, incluida una revancha frente a Johnson, hasta que perdió el título ante el japonés Shinji Takehara, en diciembre de 1995. Años después continuó compitiendo y se enfrentó, entre otros, al legendario panameño Roberto “Mano de Piedra” Durán. Su última pelea profesional fue en enero de 2007, cuando derrotó por nocaut técnico a José Luis Herrera.

En total, sumó 144 combates profesionales, con 130 victorias (90 por nocaut), 11 derrotas y tres empates. En 2000 recibió el Diploma al Mérito de los Premios Konex como uno de los cinco mejores boxeadores argentinos de la década.

Boca, Maradona, la televisión y su compromiso social

Más allá de sus logros deportivos, Castro cultivó una fuerte pasión por Boca Juniors y una amistad con Maradona, con quien compartía el fanatismo por el fútbol.

Tras alejarse del boxeo profesional, encontró nuevos espacios de exposición pública. En 2007 participó de Gran Hermano Famosos, donde fue eliminado en julio, y en 2011 formó parte de Bailando por un sueño. También tuvo una participación en MasterChef Celebrity, donde volvió a mostrar su personalidad ante las cámaras y conectó con una audiencia que trascendía el ámbito deportivo.

Su recorrido incluyó además una incursión en la política. En 1996 fue concejal de Caleta Olivia y, durante la presidencia de Néstor Kirchner, trabajó en el área de Deportes de la Nación. También manifestó en distintas oportunidades su interés por asumir nuevas responsabilidades en la gestión pública.

Sin embargo, una de las facetas más importantes de sus últimos años fue su trabajo solidario. Durante la pandemia de coronavirus convirtió su gimnasio de Temperley en un comedor para asistir a vecinos que atravesaban dificultades económicas. Con el tiempo, amplió esa tarea y pasó a sostener comedores y abastecer merenderos del conurbano bonaerense.

Además, impulsó iniciativas para acercar el boxeo a jóvenes y personas privadas de la libertad, convencido de que el deporte podía ofrecer oportunidades y abrir otros caminos.