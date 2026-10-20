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Disney busca a la nueva Elsa: Frozen llega a la Argentina y lanzan una convocatoria para elegir a la protagonista

El exitoso musical desembarcará en Buenos Aires en 2027 y ya está disponible el casting para encontrar a su protagonista. Cuáles son los requisitos y hasta cuándo hay tiempo para inscribirse.

Disney busca a Elsa para protagonizar la versión teatral. 

Disney busca a Elsa para protagonizar la versión teatral. 

El fenómeno de Frozen llega por primera vez a los escenarios argentinos y ya comenzó la búsqueda de su protagonista. La producción del reconocido musical de Disney anunció que realizará un casting abierto para encontrar a la actriz que se ponga en la piel de Elsa, uno de los personajes más importantes de la película.

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El espectáculo tiene previsto su estreno durante el invierno de 2027 en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires. Sin embargo, los preparativos ya están en marcha y las audiciones se realizarán durante noviembre de este año. La convocatoria está a cargo de Ozono Producciones, MP Producciones y Los Rottemberg, responsables de otros éxitos teatrales como La Sirenita, Matilda, School of Rock y Charlie y la Fábrica de Chocolate.

Después de conquistar al público internacional, Frozen, el musical tendrá su primera versión en los escenarios de Buenos Aires durante el invierno de 2027. La adaptación teatral llevará al público al reino de Arendelle, con la historia de las hermanas Elsa y Anna, sus reconocidas canciones y una puesta en escena que combinará actuaciones, coreografías y efectos visuales.

Por el momento, no se confirmó la fecha exacta del estreno ni cuándo comenzará la venta de entradas. Mientras tanto, la producción avanza con uno de los desafíos principales: encontrar a la artista que dará vida a Elsa frente al público argentino.

Frozen el musical: Disney busca a Elsa

Frozen el musical: Disney busca a Elsa

Buscan a la nueva Elsa de Frozen: cuáles son los requisitos para participar del casting

La oportunidad está dirigida a artistas que sueñen con interpretar a la reina de Arendelle sobre el escenario. Sin embargo, no cualquiera podrá presentarse, ya que la producción estableció una serie de requisitos para participar de la selección.

Las aspirantes deberán tener una edad escénica de entre 21 y 28 años, contar con formación en canto, danza y actuación, y cumplir con un rango vocal de Mi3 a Mi bemol5.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 27 de octubre de 2026, mientras que las audiciones presenciales se llevarán a cabo durante noviembre en el Teatro Gran Rex.

Las interesadas en participar del casting para interpretar a Elsa en Frozen, el musical deberán completar el formulario de inscripción oficial, que estará disponible en las redes sociales de Ozono Producciones, MP Producciones y Los Rottemberg, productoras encargadas de traer el espectáculo por primera vez a la Argentina.

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