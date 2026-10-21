Así fue la reacción de Julieta Prandi tras el descargo de Juan Alberto Mateyko por su separación con Emanuel Ortega Una persona cercana a la modelo y conductora rompió el silencio al aire y expuso su verdadero estado emocional tras el conflicto. Agregar C5N en









Así reaccionó la modelo a las palabras de Mateyko.

Un momento de mucha angustia atravesó Julieta Prandi al conocer la crítica publicada por Juan Alberto Mateyko sobre cómo anunció su ruptura con Emanuel Ortega. La revelación la hizo su amigo cercano Sebastián Waizer durante un móvil con el programa Los Profesionales de Siempre por El Nueve. Al ser consultado por la conductora Flor de la V sobre la postura de la modelo frente al mensaje del locutor, el estilista fue directo: “Pésimo. Se puso a llorar. Pésimo”.

El allegado a la modelo detalló que la publicación del conductor coincidió con una jornada dolorosa e inundada de cuestionamientos hacia la figura televisiva. “Era el Día de la Madre, la bardearon y salió lo de Mateyko”, resumió el peinador, señalando los ataques recibidos en plataformas digitales por no celebrar dicha fecha junto a sus hijos, a lo que sumó otro dato clave sobre esa fecha: “Era el Día de la Madre. Chicos, no voy a evitar decirles, que era el cumple de Emanuel”.

Previamente, en un diálogo con Puro Show en la pantalla de El Trece, el propio confidente había repudiado con dureza la actitud del legendario locutor en las redes sociales. “Nefasto, nefasto, durísimo. Pero, además, me parece violento, me parece un macho antiguo”, sentenció Waizer, cuestionando la exposición a la que quedó sometida la conductora en medio del proceso de distanciamiento.

Por último, el estilista enfatizó la incomodidad de la situación y la repercusión que tuvo en el entorno más íntimo de la pareja. “Por supuesto, todo la pone en un lugar feo, chicos”, sostuvo el coiffeur, marcando cómo la acumulación de episodios terminó desencadenando el llanto de la modelo.

Qué había dicho Mateyko La polémica estalló en el marco del cumpleaños de Emanuel Ortega, momento en el que Juan Alberto Mateyko apeló a sus redes sociales para cuestionar la decisión de la modelo de anunciar públicamente la ruptura sentimental. “Vos no sos merecedor de un comunicado oficial para un final de relación con tu pareja”, escribió el locutor en su perfil digital, donde además puso en valor el respaldo incondicional que el músico le brindó a la conductora durante la batalla judicial contra Claudio Contardi.

Al aire y en diferentes intervenciones, el emblemático conductor fundamentó el origen de su enojo al señalar que le provocó indignación el modo en que se enteraron los allegados al artista. Según su testimonio, miembros de la familia del cantante, incluida su hija India, supieron del distanciamiento a través de una placa en redes sociales, situación que desencadenó el fuerte enojo del animador. Pese al tono de sus reproches, el referente de la radio y la televisión argumentó que conserva un gran afecto por la exmodelo, aunque se mantuvo firme en su postura crítica respecto al formato elegido para dar la noticia. De esta manera, las declaraciones del comunicador expusieron las fricciones en el entorno íntimo del músico en medio de la separación.