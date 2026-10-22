22 de octubre de 2026 Inicio
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Juicio por YPF: la Argentina pidió 30 días más para responder ante la Corte Suprema de Estados Unidos

El Gobierno solicitó una extensión del plazo para contestar el recurso presentado por los demandantes, que buscan revertir el fallo favorable al país.

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Juicio por YPF: la Argentina pidió 30 días más para responder ante la Corte Suprema de Estados Unidos

Argentina solicitó una prórroga de 30 días ante la Corte Suprema de Estados Unidos para presentar su respuesta al recurso de los fondos que buscan revertir el fallo favorable al país en el juicio por la expropiación de YPF. Con la extensión del plazo, la fecha límite para entregar el escrito de oposición pasaría al 2 de diciembre.

José Luis Espert junto al empresario Fred Machado.
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El pedido se produjo luego de que la jueza federal de Nueva York Loretta Preska dejara formalmente sin efecto la sentencia que había condenado al Estado argentino a pagar u$s16.100 millones, una cifra que superaba los u$s18.000 millones con intereses. La magistrada cumplió así con la decisión de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que en marzo de 2026 había revocado la condena.

La nueva presentación modifica los tiempos del expediente, pero no supone una resolución sobre el fondo de la disputa. Una vez que la Argentina entregue su respuesta, la Corte Suprema deberá decidir si acepta revisar el planteo de los demandantes, que pretenden restablecer la sentencia original.

La intervención del máximo tribunal estadounidense no está garantizada. La Corte recibe miles de solicitudes de revisión en cada período de sesiones y admite una proporción reducida de ellas. Además, no existe un plazo establecido para que sus integrantes resuelvan si toman el caso.

Cómo sigue el juicio por la expropiación de YPF

El litigio comenzó tras la nacionalización de YPF en 2012, durante el gobierno de Cristina Kirchner. La demanda fue impulsada por los antiguos accionistas Petersen Energía y Eton Park, con financiamiento del fondo Burford Capital, que cuestionaron la forma en que se llevó adelante la expropiación.

En septiembre de 2023, Preska había ordenado que la Argentina pagara una indemnización de u$s16.100 millones. El Estado apeló esa decisión y, en marzo de 2026, la Cámara de Apelaciones de Nueva York falló a su favor y anuló la condena.

Después de que su intento de obtener una nueva revisión en esa instancia fuera rechazado, los demandantes acudieron a la Corte Suprema de Estados Unidos. El objetivo es que el máximo tribunal revise la decisión de la Cámara y vuelva a habilitar la indemnización.

En paralelo, Burford Capital abrió una vía de reclamo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo dependiente del Banco Mundial, en representación de las sociedades Petersen. Por lo tanto, mientras se aguarda una definición de la Justicia estadounidense, el conflicto mantiene abierto otro frente en el ámbito del arbitraje internacional.

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