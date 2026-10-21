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Morena Beltrán, tras su salida de MasterChef: "Prefiero estar afuera"

A pesar de haber sido eliminada de MasterChef, la periodista deportiva reveló cómo fue su paso por el reality de Telefe y explicó las razones por las que no ingresaría a un repechaje.

La periodista fue eliminada tras no convencer al jurado con su milanesa con puré.

La periodista fue eliminada tras no convencer al jurado con su milanesa con puré.

La periodista Morena Beltrán se fue de Masterchef tras ser eliminada en la tercera gala. Lejos de enojarse con el jurado, se lamentó por dejar a sus compañeros y reveló que prefiere "estar afuera".

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La comunicadora rompió el silencio tras perder su lugar en la competición con una "milanesa de mondongo con puré", que no logró convencer a Germán Martitegui, Damián Betular y Maru Botana. En su lugar, quien sigue en el certamen es la cantante y actriz Julieta Nair Calvo.

“Siento que la milanesa estaba hermosa, doradita. Obviamente en el momento te angustiás, pero hay que respetar las jerarquías y no me voy a poner a hacer un berrinche”, reconoció sobre la decisión de los chefs.

La periodista deportiva aseguró que no cree que haya preferidos en el reality de Telefe, tal como dijo su excompañera de cocina Paula Trápani: "Yo siento que pueden tener más conexión con algunos participantes, lógicamente, porque tienen vínculos previos o porque conectan desde otro lugar...".

La integrante de ESPN reveló: "No me sentía abandonada en general. Después, eso de los personajes del reality lo entiendo perfectamente, pero yo confío mucho en mí misma y en lo que soy. Si hubiera tenido que hacer algo diferente para poder dar show, prefiero quedarme afuera", remarcó en una entrevista a La Nación.

Morena Beltrán se niega a volver a Masterchef

Ante la decisión del jurado de eliminarla de Masterchef, la periodista Morena Beltrán aseguró que no aceptaría volver en un supuesto repechaje: “Vengo de un Mundial y de estar 60 días afuera de casa. El único momento que tengo para descansar es a fines de diciembre y principios de enero. No lo veo, necesito parar un poco”, sentenció.

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