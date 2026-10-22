Conmoción: falleció un famoso influencer en medio de una transmisión en vivo El creador de Stick Run tenía 30 años y era muy recordado por la comunidad de videojuegos. La empresa pidió respeto y evitar los rumores. Agregar C5N en









El caso reabrió el debate sobre la salud mental de los creadores de contenido.

Manuel Otto, reconocido creador del videojuego Stick Run y streamer alemán de 30 años, habría muerto durante una transmisión en Twitch el martes por la noche, según informó la empresa vinculada al juego. La compañía señaló que tuvo conocimiento de una emisión en la que el creador aparentemente se quitó la vida, aunque varios detalles del caso todavía no fueron confirmados públicamente.

Luego de conocerse lo ocurrido, Twitch retiró la transmisión y el video asociado. Stick Run pidió respeto por la privacidad de las personas cercanas a Otto y llamó a evitar la difusión de rumores o información sin verificar. La empresa también solicitó que quienes tengan datos sobre el caso se comuniquen con su equipo o con la policía local. Las autoridades no revelaron la identidad de ninguna víctima y el lugar exacto del fallecimiento no fue confirmado oficialmente.

En la comunidad de videojuegos aparecieron mensajes expresando el dolor y sumándose al duelo. Algunas reacciones describieron a Otto como parte de su infancia, mientras otros usuarios expresaron tristeza por lo sucedido. El caso reabrió el debate sobre la salud mental de los creadores de contenido y sobre los mecanismos de seguridad de las plataformas de streaming.

Redes sociales Quién era Manuel Otto Manuel Otto era un desarrollador y creador de contenido alemán de 30 años, conocido como streamer y como autor de Stick Run. Lo desarrolló y publicó cuando tenía apenas 14 años. El juego se lanzó en Facebook en agosto de 2010 y más tarde se adaptó a dispositivos Android e iOS.

Stick Run es un juego de plataformas y carrera infinita. Los usuarios controlan a un personaje de palo que avanza por un circuito de obstáculos, recoge puntos de experiencia y monedas, y evita los choques que terminan la partida. También permite competir con hasta cuatro jugadores, personalizar al personaje y usar las monedas para comprar objetos.

Su expansión coincidió con el auge de los juegos integrados en redes sociales. Según International Business Times, una ficha de 2013 le atribuía más de 40 millones de "me gusta" en Facebook y seis millones de usuarios frecuentes. Otro dato que muestra el impacto de su creación es que el juego acumuló más de 43 millones de jugadores a lo largo de su historia. En 2012, el portal especializado Game Developer lo incluyó entre los juegos de Facebook de crecimiento más rápido, con 3,8 millones de usuarios activos por mes.