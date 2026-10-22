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Luis Ventura explotó contra las críticas a APTRA y apuntó sin filtro contra Damián Rojo: "Se cansó de sacar provecho"

El periodista fue consultado sobre las criticas hacia la organización, fue contundente y no dudo en expresar su malestar. Además se refirió especialmente a aquellos que ponen en duda la honestidad de quienes son parte de la institución.

Carolina Gassmann
Luis ventura apuntó contra Damian Rojo.

Luis ventura apuntó contra Damian Rojo.

La guerra entre el conductor Luis Ventura y panelista Damián Rojo sumó un nuevo y explosivo capítulo. En medio de la interna que enfrenta a los periodistas, el presidente de APTRA rompió el silencio y lanzó durísimas críticas contra su colega, dejando en evidencia que el enfrentamiento está lejos de llegar a su fin.

En una entrevista íntima Nicolás Vázquez habló de todo con Luis Ventura en el teatro Lola Membrives.
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Durante la alfombra roja de los Martín Fierro de Radio 2026, Ventura habló con C5N y, lejos de esquivar la polémica, apuntó directamente contra su colega con contundentes declaraciones que volvieron a encender la disputa mediática.

Días atrás Rojo habló con Desayuno Americano y lanzó duras criticas contra la institución y habló de “socios de primera y de segunda”, al señalar que no todos recibieron la invitación para ser parte de la última edición de los Martin Fierro.

“Me parece que es una falta de respeto, es no cuidar a los socios y no lo digo por mí solo, no les llegó un montón de socios y hubo socios dentro de la fiesta que la pasaron muy mal, que los echaron de la mesa donde estaban en reiteradas oportunidades, que los sacaban del lugar", disparó.

Captura: web

Captura: web

Luego agregó al respecto: “No puede ser que el mismo día de la ceremonia seamos 10 socios de APTRA sin la invitación, que lo planteemos en APTRA y que nos digan 'hablá con Diego, hablá con Nara, después vemos, vení igual que te hago entrar'. Eso no es cuidar al socio de APTRA”.

Qué dijo Luis Ventura

Fiel a su estilo, Luis Ventura no se quedó callado frente a la cámara de C5N y salió a responder a las críticas en plena alfombra roja de los Martín Fierro de Radio. Lejos de esquivar la polémica, el periodista volvió a dejar en claro su postura frente a los cuestionamientos que recibió durante las últimas entregas de premios.

Luis Ventura para C5N.

Luis Ventura para C5N.

“Que me critiquen a mí. A mí no me mueve la aguja”, lanzó Luis Ventura, dejando en claro que los cuestionamientos hacía él no lo afectan. Sin embargo, reconoció que hay algo que no está dsispuesto a soportar: “Sí me molesta cuando ponen en tela de juicio la honestidad de quienes integramos la entidad, sobre todo uno que la integra también”.

Lejos de dejar atrás la polémica, Ventura apuntó con munición pesada contra Damián Rojo, con quien había protagonizado un tenso ida y vuelta apenas unas horas antes de la ceremonia de los Martín Fierro de Radio.

“Se cansó de aprovechar la entidad. Sacó provecho con medicamentos, con prepaga, con préstamos cuando le desvalijaron la casa y todavía tiene el tupé de hablar”, disparó el periodista, quien no se guardó nada y volvió a encender la guerra mediática con su colega.

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