22 de octubre de 2026 Inicio
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Juicio por la muerte de Diego Maradona: la defensa del coordinador de enfermeros cuestionó la imputación

Los abogados Miguel Ángel Pierri y Martín Montalto defendieron al coordinador de enfermeros Mariano Perroni y reclamaron su absolución, al sostener que no tuvo relación con la muerte del Diez. Por la tarde será el turno de la defensa de Ricardo Almirón, otro de los imputado. Los enfermeros buscan evitar condenas de prisión de hasta 5 años de cárcel.

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Tras los alegatos finales

Tras los alegatos finales, el Tribunal aún con confirmó cuándo será el veredicto y sentencias finales

En su alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro, el abogado Miguel Ángel Pierri aseguró que Mariano Perroni “ya está condenado socialmente” y cuestionó que se lo responsabilice por homicidio culposo. Argumentó que el coordinador no tenía control sobre la internación domiciliaria ni acceso a la casa de Tigre el día de la muerte del Diez.

Leopoldo Luque, neurocirujano de Diego Maradona.
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Además, su codefensor Martín Montalto, agregó que Perroni cumplió con su rol de garantizar cobertura de enfermería las 24 horas y que no hubo omisiones que contribuyeran al fallecimiento. Por la tarde, será el turno de Franco Chiarelli, abogado del enfermero Ricardo Almirón, quien también buscará desligar a su cliente de responsabilidades penales

Tras una audiencia que se extendió hasta la madrugada, el juicio por la muerte de Diego Maradona continúa con los alegatos de la defensa de los enfermeros Ricardo Almirón y Mariano Perroni. Con la exposición de los letrados defensores de ambos profesionales de la salud, el proceso judicial completa de manera definitiva la etapa de debate y alegatos finales.

Tras el cuarto intermedio serán las palabras finales de los acusados y se espera que la familia también hable. Una vez finalizada la audiencia, se espera que los jueces dicten el veredicto y den a conocer las sentencias finales para los ocho profesionales juzgados.

Para Almirón, la Fiscalía pidió 4 años de prisión y 8 de inhabilitación profesional; Eduardo Ramírez (representa a Diego Maradona Junior) solicitó 4 años de prisión y 8 de inhabilitación profesional; Fernando Burlando, 4 años y 10 meses de prisión, más inhabilitación por el doble del tiempo de la condena; Pablo Jurado (representantes de las hermanas del Diez) requirió 3 años de prisión y 6 de inhabilitación profesional; Félix L’Infante (Jana Maradona), 3 años de prisión; Mario Baudry (representa a Dieguito Fernando Maradona), 4 años de prisión.

En tanto en para Perroni, los fiscales pidieron 4 años de prisión y 8 de inhabilitación profesional, Ramírez requirió 4 años de prisión y 8 de inhabilitación profesional; Burlando, 4 años y 6 meses de prisión, más inhabilitación por el doble del tiempo de la condena; Jurado solicitó 3 años de prisión y 6 de inhabilitación profesional; L’Infante, 3 años de prisión y Baudry 4 años de prisión.

En la previa del inicio de la audiencia, Baudry habló con C5N donde destacó que “lo importante es que se termina” y reconoció que para Verónica Ojada y su hijo “es un fin de ciclo encontrar un poco de paz”, también para que “Dieguito no vea todos los días la muerte de su papá en televisión y que él pueda empezar a crecer sano y libre sin esta carga encima”.

Nosotros pedimos las penas más duras porque, a diferencia de los otros abogados, yo viví muchas cosas que pasaron. Viví cuando dijeron que estaba muy grave y ayudé en todo y escuchar en el Tribunal los audios donde se nos cagan de risa Leopoldo Luque, Agustina Cosachov y Carlos Díaz diciendo que éramos unos inútiles, payasos, obviamente que uno está enojado porque nosotros le teníamos fe y confiábamos, cómo íbamos a dudar”, explicó.

En esa línea, Ojeda subrayó que desean que “termine para poder estar en paz y tener ‘una vida normal’”. Al mismo tiempo, destacó el trabajo del Tribunal al considerar que “los jueces que hicieron un buen trabajo y se comprometieron con el juicio”.

Muerte de Diego Maradona: la defensa del neurocirujano Leopoldo Luque rechazó la imputación

En la audiencia de alegatos de defensas en el juicio por la muerte de Diego Maradona, del miércoles los abogados del neurocirujano Leopoldo Luque, expusieron ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro.

El primero en alegar fue Francisco Oneto quien mencionó el cuadro de salud del exentrenador de la Selección argentina donde aseguró que “estaba cardiólogicamente sano y el resto de las cuestiones que tenía eran asintomáticas”. “El traslado a la internación domiciliaria, le pese a quien le pese, le duela a quien le duela, escandalice a quien escandalice, fue consentida por la familia y Luque no tenía incumbencia”, indicó apuntando contra los allegados del Diez.

Leopoldo Luque, neurocirujano de Diego Maradona.

Leopoldo Luque, neurocirujano de Diego Maradona.

En esa línea, rechazó la imputación de homicidio doloso al considerar que “si juzgamos con espectacularidad o apartándonos de la ciencia, tenemos un problema”. “Fue un resultado natural. No hay dolo, no hay imprudencia ni posición de garante. Si no hay conocimiento no hay dolo. Esto la fiscalía y el bloque acusador lo saben. Ellos describen el dolo como conocimiento, pero dicen la palabra “indiferencia”. Pero la indiferencia no hace dolo. Por más que haya indiferencia no hay dolo. El fiscal dijo: ‘ignoraron que trataban un paciente complejo’”.

Mientras que el otro letrado, Roberto Rallín, codefensor del neurocirujano, también subrayó que Maradona “no tenía ningún problema de corazón, al menos crónico, que se tienen que ir al año 2000 para buscar una miocardiopatía dilatada”. Por otra parte, señaló que la acusación a Luque fue “el chivo expiatorio de esta causa”.

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