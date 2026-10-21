Maxi López rompió en llanto al recordar una de las pérdidas que marcó su vida para siempre: "Me afectó" El ex de Wanda Nara durante una entrevista se emocionó hasta las lagrimas al recordar una de las heridas más profundas de su vida. Agregar C5N en









El dolor de Maxi López al recordar a su padre.

El ex jugador Maxi López protagonizó uno de los momentos más emotivos al recordar la muerte de su padre, ocurrida cuando él era apenas un adolescente. Durante la charla, el exfutbolista también repasó su infancia y sus primeros pasos en el mundo del fútbol.

Si bien logró construir una exitosa carrera deportiva, detrás de cada uno de sus logros permanece una ausencia que todavía hoy le duele profundamente: la de su papá, quien falleció cuando Maxi tenía apenas 12 años y no llegó a verlo debutar en Primera División ni cumplir sus sueños como futbolista profesional.

Durante una entrevista con Infobae, Maxi compartió un recuerdo especial que conserva de su papá hincha de Boca "Hay un recuerdo que tengo en la cabeza, mi viejo era bostero y yo jugaba en Estrella Maldonado que era semillero de River. Me acuerdo cuando le dieron la primera camiseta de River, no me olvido más la cara de él cuando agarra la camiseta y me dice '¿Sos feliz?' Y yo estaba con una sonrisa de oreja a oreja. Y yo le digo 'Sí, olvidate. Feliz mal'. Yo tenía diez, once años. Eso, por ejemplo, me gustaría volver y revivirlo”, relató conmovido.

Maxi López junto a su actual mujer Daniela. Maxi López la perdida durante su infancia Ese recuerdo, lo llevó a reconocer la tristeza que le generó su ausencia durante toda su infancia, y todo aquello que se perdió con el paso de los años. “Me hubiese gustado que me acompañe un poco más, mi viejo falleció joven. Yo tenía 12 años y él tenía 40 y cortos. Un poco más de lo que tengo yo hoy. Yo siempre fui rebelde, en ese momento me pegó mal y no quería jugar más al fútbol, a veces faltaba tres o cuatro veces a los entrenamientos, me afectó”.

En ese sentido, reconoció el acompañamiento que recibió de River Plate, institución que lo apoyó durante uno de los momentos más difíciles de su vida: “River me abrazó en ese momento. Nosotros llegábamos justos, mi vieja me daba la monedita para ir a entrenar y, cuando pasó lo de mi viejo, me acuerdo que los padres de mis compañeros nos juntaron un mango porque sabían que estábamos en dificultad”.