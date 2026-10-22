22 de octubre de 2026 Inicio
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Caso Nanci Godoy: detuvieron al capataz de la estancia El Kurupí

Según el expediente, aseguran que el hombre "toma whisky y se pone muy violento". Las autoridades indicaron que se encontraba en un puesto, a 150 metros de la escuela donde trabajaba la víctima.

Por
Nanci Godoy

Nanci Godoy, la maestra desaparecida en Corrientes.

La Justicia ordenó la detención de Ireneo Zarza, capataz de la estancia El Curupí donde funciona la Escuela Rural N° 626, por ser el principal sospechoso por el presunto femicidio de Nanci Godoy, la maestra desaparecida en Corrientes.

La causa por la desaparición de la maestra rural el pasado 7 de octubre ya tiene cinco detenidos.
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La docente y directora suplente está desaparecida desde el 7 de octubre y su búsqueda genera conmoción en la provincia. Con estas detenciones, sumada a la de un hombre de apellido Sandoval, ya son cinco los arrestados en el marco de la investigación liderada por los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González.

Según el expediente, testimonios ubican a Zarza a solo 150 metros del establecimiento educativo en las horas previas al hecho. Además, testigos señalaron que el capataz solía mostrar comportamientos agresivos tras consumir alcohol, un dato clave que la fiscalía evalúa junto a la conducta de los otros imputados.

Desaparición de Nanci Godoy: la lista de todos los detenidos

Entre los detenidos previos figuran Rosa Leguizamón y su pareja, Nahuel Rojas, salpicados por severas contradicciones en sus declaraciones sobre el supuesto regreso de la maestra a la ciudad de Esquina.

En un allanamiento en la vivienda de Leguizamón, en Sauce, la policía secuestró una campera negra y dos alpargatas que habrían pertenecido a Godoy y que serán exhibidas a su familia antes de las pericias.

A ellos se suma el peón rural Ernesto Ezequiel Bordón. Su abogado, Norberto Codazzi, denunció apremios ilegales y torturas durante la aprehensión de su defendido, cuestionando la validez de sus dichos. Cabe recordar que en procedimientos anteriores se incautaron cuchillos y prendas de vestir con manchas rojizas que aún son sometidas a análisis laboratoriales.

Nancy desapareció el 7 de octubre

Nancy desapareció el 7 de octubre

Mientras los rastrillajes se intensifican en la zona rural del paraje El Malezal, siendo eltrayecto que Godoy realizaba a caballo para llegar a la escuela, los fiscales prevén extraer muestras de ADN a los familiares para futuros cotejos.

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