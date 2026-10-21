IR A
IR A

La hija de Maru Botana se hartó de las redes sociales: "Me molesta hacerme famosa por ser linda"

Tras los rumores de romance con Franco Colapinto, la influencer eligió correrse del centro de la escena y cuestionó que se hable más de su físico que de su personalidad.

Sofía Solá es TikToker y vive en Barcelona. 

Sofía Solá es TikToker y vive en Barcelona. 

Tras el supuesto affaire con Franco Colapinto, la hija de Maru Botana decidió alejarse de las redes sociales por la fuerte exposición que generaron los rumores. En ese marco, reflexionó sobre su rol como influencer y admitió el impacto que tuvieron en ella las versiones sobre el romance. "Me molesta hacerme famosa por ser linda", expresó.

Belu Lucius rompió el silencio.
Te puede interesar:

Belu Lucius rompió el silencio tras el fuerte repudio por sus críticas a los editores de video: su descargo en redes

“Hola TikTok, ¿cómo están? Martes, una del mediodía y estoy para ponerme a bebotear con este maquillaje divino que me hizo Estefi Novillo para una producción", comenzó el video para sus seguidores y lanzó: “Pero sería un video tan falso que no lo voy a hacer. La verdad es que si yo les muestro a ustedes un video beboteando como ‘ay, miren lo diosa que soy’ con tanto maquillaje encima... No pasaría nada, pero It’s not my place right now”.

Sofía aseguró que no es una chica que está permanentemente producida y que, desde su lugar de influencer, busca generar cercanía con el público. “Estoy muy contenta con hacer un tipo de contenido que no apunta a la perfección. Lo que más agradezco fue cuando hice un click y me empecé a mostrar en TikTok un poquito más real”, relató.

"Hoy están todos mostrando algo en redes como lo estético, lo lindo... Esa cosa de ‘quiero ser ella’, ‘deseo ser ella’...”, analizó. Pero aclaró que su objetivo es distinto: “Algo más como amigable, que genere esa cercanía de que somos todos seres humanos y todos cometemos errores y tenemos una vida con altos y bajos”.

¿Qué dijo Sofía Solá sobre Franco Colapinto?

La hija de Maru Botana reconoció que la exposición que ganó tras los rumores con Franco Colapinto le pasó factura. “Me está costando un poco más todo lo que es exposición. Después de lo de Colapinto, esa falsa relación, el ‘che, está con la hija de Maru Botana’, ‘La hija de Maru Botana es una diosa’”, repasó. Y agregó: “Me incomoda, me impongo a mí misma que ‘Sofía debés ser linda’”.

También aclaró que no busca comentarios sobre su apariencia, sino ser valorada por quién es. “Estoy en un momento de pausa, no quiero tanta cámara encima porque me estoy exigiendo de más, con una presión que me termina jugando en contra”, confesó. Y cerró con un mensaje contundente: “Seamos reconocidos por lo que tenemos adentro, más allá de la belleza superficial”.

Las especulaciones de romance entre la modelo y el piloto de carrera surgieron a partir de una serie de likes que Colapinto dejó desde su cuenta oficial de Instagram en distintas publicaciones de la joven, un detalle que no pasó inadvertido entre los usuarios y rápidamente despertó sospechas sobre un posible interés.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Turf busca al doble de Joaquín Levinton para protagonizar el documental de la banda por sus 30 años.

"Buscamos Joaquines": Turf lanzó una convocatoria para encontrar al doble de Levinton para un documental

Susana Giménez y Antonio Grimau protagonizaron La Piel de Judas en calle Corrientes. 

Susana Giménez despidió a Antonio Grimau con un emotivo posteo en redes: "Jamás un problema"

Samanta Farjat y un mensaje desgarrador para su amiga, Marcela Ortiz.

El desgarrador mensaje de Samanta Farjat, la última persona que vio con vida a Marcela Ortiz

Ambos son reconocidos en redes sociales e hicieron un anuncio íntimo que sorprendió a todos.

Se casaron este año, son jóvenes famosos y ella anunció que espera su primer hijo a los 25 años

Lula, a la conquista de la calle online.

Cercanía con influencers y guerra en redes sociales: cómo cambió Lula su campaña digital de cara al balotaje

Julieta Prandi explicó que viajó a Brasil con su mejor amigo.

Julieta Prandi rompió el silencio y reveló quién es el hombre con el que viajó a Brasil

últimas noticias

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 16 de septiembre de 2026.

Quini 6: los resultados del sorteo 3.419 del miércoles 21 de octubre de 2026

Hace 14 minutos
Cuándo juegan Boca y Atlético Mineiro la final de la Sudamericana: día y horario del partido definitorio

Cuándo juegan Boca y Atlético Mineiro la final de la Sudamericana: día y horario del partido definitorio

Hace 17 minutos
Mineiro perdió, pero mantuvo la ventaja en el resultado global.

Boca ya tiene rival: Mineiro eliminó a Montevideo City Torque y pasó a la final de la Sudamericana

Hace 39 minutos
El criadero avícola está ubicado sobre el kilómetro 71 de la Autovía 226.

Murieron miles de gallinas tras un voraz incendio en un criadero en Balcarce

Hace 1 hora
Fernando Confessore y su hija Julieta.

El emotivo mensaje de Julieta, la hija de Fernando Confessore: "Sigo esperando que vuelvas"

Hace 1 hora