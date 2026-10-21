La hija de Maru Botana se hartó de las redes sociales: "Me molesta hacerme famosa por ser linda" Tras los rumores de romance con Franco Colapinto, la influencer eligió correrse del centro de la escena y cuestionó que se hable más de su físico que de su personalidad. Agregar C5N en









Sofía Solá es TikToker y vive en Barcelona.

Tras el supuesto affaire con Franco Colapinto, la hija de Maru Botana decidió alejarse de las redes sociales por la fuerte exposición que generaron los rumores. En ese marco, reflexionó sobre su rol como influencer y admitió el impacto que tuvieron en ella las versiones sobre el romance. "Me molesta hacerme famosa por ser linda", expresó.

“Hola TikTok, ¿cómo están? Martes, una del mediodía y estoy para ponerme a bebotear con este maquillaje divino que me hizo Estefi Novillo para una producción", comenzó el video para sus seguidores y lanzó: “Pero sería un video tan falso que no lo voy a hacer. La verdad es que si yo les muestro a ustedes un video beboteando como ‘ay, miren lo diosa que soy’ con tanto maquillaje encima... No pasaría nada, pero It’s not my place right now”.

Sofía aseguró que no es una chica que está permanentemente producida y que, desde su lugar de influencer, busca generar cercanía con el público. “Estoy muy contenta con hacer un tipo de contenido que no apunta a la perfección. Lo que más agradezco fue cuando hice un click y me empecé a mostrar en TikTok un poquito más real”, relató.

"Hoy están todos mostrando algo en redes como lo estético, lo lindo... Esa cosa de ‘quiero ser ella’, ‘deseo ser ella’...”, analizó. Pero aclaró que su objetivo es distinto: “Algo más como amigable, que genere esa cercanía de que somos todos seres humanos y todos cometemos errores y tenemos una vida con altos y bajos”.

¿Qué dijo Sofía Solá sobre Franco Colapinto? La hija de Maru Botana reconoció que la exposición que ganó tras los rumores con Franco Colapinto le pasó factura. “Me está costando un poco más todo lo que es exposición. Después de lo de Colapinto, esa falsa relación, el ‘che, está con la hija de Maru Botana’, ‘La hija de Maru Botana es una diosa’”, repasó. Y agregó: “Me incomoda, me impongo a mí misma que ‘Sofía debés ser linda’”.