Elina Costantini salió a defender a su marido tras el escándalo con su ex: "Que sigan hablando" La modelo salió al cruce de Teresa Correa luego de la polémica por el lugar en el cementerio y el uso del apellido. Respaldó al empresario y deslizó sospechas sobre el momento en que surgió el nuevo conflicto. Agregar C5N en









El entorno de Costantini atraviesa horas convulsionadas tras los reclamos públicos y judiciales. Redes sociales

Elina y Eduardo Costantini quedaron envueltos en un nuevo escándalo tras los dichos públicos y judiciales de la exmujer del millonario, Teresa Correa. El entredicho surgió tras la supuesta intención del filántropo de trasladar los restos de los padres de Correa del cementerio Jardín de Paz.

La modelo rompió el silencio con una frase contundente: "Nunca me importaron las críticas, que sigan hablando”, y dejó en claro que sólo está dispuesta a disfrutar su vida actual junto al fundador del MALBA. ":

“Estoy con una hija hermosa con el amor de mi vida, con hijos que van a venir, con un casamiento por iglesia que está por darse”, agregó la flamante mamá y fundadora de la Semana de la Alta Costura (SAC).

En cuanto a las acusaciones contra su marido, la empresaria respaldó la versión de su esposo, quien desmintió haber exigido que saquen las cenizas argumentando una posible falta de espacio en el futuro. En este sentido, apuntó contra la expareja del millonario: "Mi marido ya salió a aclarar. Hay muchos dichos de mentiras y falsedades. Qué casualidad que cuando hay una audiencia, aparece esto", sentenció.

Elina Costantini rompió el silencio: -“Nunca me importaron las críticas demás, me encanta que sigan hablando..”-“ Cuando una es luz, es cuando más sale la oscuridad” -“ vamos a casarnos con Eduardo por iglesia”-“ Lo de Teresa es algo que sucede hace mucho”-“ Hay que ser buena en la vida, Dios está mirándonos”-“ mi marido es un hombre que va a ser muy longevo”-“ Meterse como una menor y robar identidad es muy grave”.@elejercitodelam #LAM — FEDE FLOWERS (@fedeflowersok) October 21, 2026 Otros de los temas que enfrenta a las dos mujeres es el uso del apellido Costantini, tema que Elina Costantini es encargó de aclarar sobre que el apellido de la expareja de su marido es Correa. “La Justicia pidió que nadie hable del tema. Dijeron que van a tomar las medidas legales los abogados; hay una menor de edad, nuestra hija, y hay que pensar en ella”, dejando la discusión dentro del ámbito legal.

La modelo desmintió que esté embarazada de su marido. Redes Sociales Elina y Eduardo Costantini: los detalles de la boda Elina Fernández y Eduardo Costantini se casaron el 22 de febrero de 2020 en una ceremonia en el Alvear Palace Hotel de Buenos Aires, con una celebración íntima de alrededor de 50 invitados. La modelo y el empresario se conocieron en mayo de 2019 en el café del Malba y se comprometieron en diciembre de ese mismo año. Su hija, Kahlo Milagro, nació el 17 de enero de 2025 en el Sanatorio Los Arcos y actualmente esperan su segundo hijo.