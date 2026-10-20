Belu Lucius rompió el silencio tras el fuerte repudio por sus críticas a los editores de video: su descargo en redes

Luego de que se viralizara el fragmento de una entrevista en el que cuestionaba el trabajo de los editores audiovisuales, la influencer rompió el silencio y se expresó a través de sus redes.

Belu Lucius quedó en el centro de la polémica y salió a defenderse en las redes sociales luego de que se viralizara un video en el que cuestionaba los tiempos de trabajo de los editores encargados de sus contenidos.

El escándalo estalló a partir de la difusión de un fragmento de una entrevista en la que le preguntaron a la influencer cómo administra sus cuentas de Instagram y TikTok , además de las redes sociales del negocio familiar.

Tras dejar en claro que es ella misma quien se encarga de diseñar la estrategia de contenidos para cada una de esas plataformas, Belu recordó sus experiencias con distintas agencias digitales con las que trabajó en el pasado y lanzó una serie de declaraciones que no tardaron en generar controversia.

"He contratado varias veces equipos creativos y equipos de edición, y siempre me tardaba más yo diciéndoles cómo tenía que terminar estando editado que me lo pasen de una bien. Digo: 'No, lo edito yo en cinco minutos' y no estoy en esta ida y vuelta", se la escucha decir en la entrevista.

Luego, lanzó una frase que desató una ola de críticas y fuertes repudios en las redes sociales: "El video lo necesito para ya. No puede ser entregado a las 11 de la noche si te mandé los videos a las 5 de la tarde". Sus palabras no pasaron inadvertidas y numerosos usuarios salieron al cruce para cuestionarla.

"Siendo editor, estos clientes son los peores. Encima te quieren pagar dos mangos, una cara de negrera"; "Me hace mal que haya gente que consuma a esta mina y a la hermana"; "Trabajo con una influencer y puedo firmar y afirmar que si necesitás un video para ya, es porque no lo planificaste bien. Probá mejorar tu agenda antes de querer explotar por dos mangos a un editor para que te edite la historia que cobrás millones", fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios.

El descargo de Belu Lucius

Lejos de quedarse callada ante la catarata de críticas, la esposa del exrugbier Javier Ortega Desio decidió romper el silencio y realizó un descargo a través de su cuenta oficial de Instagram, donde respondió a la polémica que se generó por sus declaraciones.

Captura: redes sociales

"Chicos, yo para nada estoy harta ni cansada ni estoy en contra de los editores. Justamente trabajo y trabajé con un montón de editores", empezó diciendo.

"Hoy en día me encuentro trabajando con un equipo creativo de edición y filmmaker para mi canal de YouTube, que estoy próxima a lanzar nuevamente. Los amo, solamente que lamentablemente mi trabajo en redes, en Instagram más que nada y en TikTok, las cosas se editan ya para ya", aseveró.

En otro tramo de su descargo, Lucius continuó explicando: "Uno no puede tener con el dedo en el culo a un editor. No podés estar exigiéndole ya para ya, y cuando la marca te pide un cambio: 'Necesito que el cambio me lo hagas ya porque la marca me lo pide ya'. Hay cosas que sí y hay cosas que lamentablemente no".

A modo de cierre, la influencer pidió disculpas. "Si yo me expresé mal, pido disculpas, pero no hay profesión que yo admire más que los que están atrás de absolutamente todas las ediciones de todo: programas de televisión, películas, cortos, largos, absolutamente todo", concluyó.