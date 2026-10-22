23 de octubre de 2026 Inicio
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En La Plata dan por hecho que el Estadio Único será sede del Mundial 2030

Autoridades locales anunciaron el avance de las obras de remodelación del Diego Armando Maradona, financiadas por la AFA. Argentina albergará uno de los partidos conmemorativos de la próxima Copa del Mundo, con motivo del centenario de la competición.

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En el Estadio Único Diego Armando Maradona ya se jugaron la Copa América de 2011 y el Mundial Sub 20 de 2023.

En el Estadio Único Diego Armando Maradona ya se jugaron la Copa América de 2011 y el Mundial Sub 20 de 2023.

La polémica en torno a la sede del partido del Mundial 2030 que se jugará en Argentina volvió a cobrar fuerza este jueves. El intendente de La Plata, Julio Alak, confirmó que el Estadio Único Diego Armando Maradona albergará uno de los encuentros conmemorativos que se disputarán en Sudamérica (los otros dos serán en Uruguay y Paraguay).

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La declaración de Alak reavivó de inmediato la disputa sobre el escenario del partido, que hasta el momento sigue siendo incierto. La FIFA ratificó con anterioridad al Monumental de River Plate, mientras que Rosario Central postuló de manera reciente al Gigante de Arroyito para recibir dicho evento.

El plan de remodelación del estadio Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata

El proyecto de renovación cuenta con el respaldo económico de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El plan integral abarca la reparación del techo, la instalación de iluminación LED, el cambio de butacas y la colocación de un nuevo campo de juego.

Las obras presentan un nivel de progreso del 25% en la actualidad. Sobre estas mejoras, Alak indicó que el estadio pronto se convertirá "en uno de los mejores de Argentina y Sudamérica".

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El jefe comunal agregó que el recinto posee los más altos estándares requeridos para la competencia. "Es un estadio digno de una selección campeona del mundo", afirmó Alak. La reapertura oficial ocurrirá a fines de noviembre con un amistoso entre las selecciones femeninas de Argentina y Alemania.

La AFA respalda al estadio platense de cara al Mundial 2030

El historial del estadio a nivel internacional incluye la Copa América de 2011 y el Mundial Sub 20 de 2023. Además, representantes de la FIFA inspeccionaron de manera formal las instalaciones durante el año pasado.

Los vínculos con la entidad rectora del fútbol nacional consolidan la postulación. Tiempo atrás, la AFA firmó un convenio para denominar al Estadio Único como "la casa de la Selección" bajo el nombre de "Tricampeones del mundo".

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