El mensaje de Tini Stoessel sobre su familia en su vuelta a los escenarios: el guiño para De Paul

Tras romper en llanto en su esperado regreso a los escenarios, la artista impactó a sus fans al definir tajantemente quiénes ocupan hoy el verdadero lugar de su familia.

La cantante Tini Stoessel reanudó su gira internacional Futttura en Venezuela tras la escandalosa suspensión de su espectáculo en Miami , sorprendiendo a miles de fanáticos. En medio de un show cargado de emoción y lágrimas, la artista decidió romper el silencio y referirse abiertamente a la interna que atraviesa con su círculo íntimo.

Durante su concierto en tierras venezolanas, la estrella de la música aprovechó una pausa entre canciones para gritar a viva voz quiénes ocupan un lugar fundamental en su vida actual. Con firmeza, la intérprete declaró ante el público: “Mi equipo es mi familia, ustedes son mi familia y Rodrigo (De Paul) es mi familia. Son mi familia” .

El cálido guiño hacia Rodrigo De Paul cobró especial repercusión debido al complejo distanciamiento que mantiene con sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera , y su hermano Francisco Stoessel . Ante las continuas ovaciones, la joven cantante les dedicó unas sentidas palabras a sus seguidores: “Los amo. Gracias por hacerme sentir tanto amor, tan profundo” .

La artista no pudo contener el llanto arriba del escenario al recordar los graves contratiempos de producción sufridos días atrás en el Kaseya Center de Miami. Entre lágrimas, la artista confesó frente a la multitud: “Me hace feliz estar acá. Pasaron varias cosas alrededor de lo que fue Futttura” .

Previo a esta presentación, Tini Stoessel había explicado en su cuenta de Instagram los motivos del show cancelado el pasado 18 de octubre , asegurando: “El venue fue entregado con horas de retraso, gran parte del montaje estaba incompleto” . Además, la intérprete remarcó rotundamente su postura profesional: “La seguridad y el respeto por el público no son negociables” .

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel.

En medio de su conflicto familiar, Tini Stoessel recibió una humillante respuesta de su abuela

De cara a su inminente boda programada para el próximo 19 de diciembre, la cantante Tini Stoessel enfrenta un absoluto aislamiento afectivo por parte de sus familiares sanguíneos. El periodista Ángel de Brito reveló detalles en su programa de televisión, confirmando que la ruptura con Alejandro Stoessel, Mariana Muzlera y Fran Stoessel es definitiva y sin retorno.

Para evitar todo tipo de contacto con los medios y marcar distancia del enlace matrimonial entre la cantante y Rodrigo De Paul, sus progenitores tomaron una drástica decisión. Según precisó el propio conductor Ángel de Brito: “El 15 de diciembre, cuatro días antes de la boda, se suben a un avión y se van a Japón”, dejando en evidencia el vacío que sufrirá la novia.

Ante la tajante ausencia de su padre para acompañarla al altar, Tini Stoessel intentó comunicarse directamente con su abuela materna, madre de Mariana Muzlera, para pedirle que ocupe ese rol histórico. Sin embargo, la anciana rechazó tajantemente la invitación, respondiéndole que “de ninguna manera” lo haría, ya que se encuentra “100% del lado de sus padres”.

La fuerte interna entre la estrella de la música y su familia no solo obedece a rencillas del pasado, sino también a un marcado conflicto por el manejo de sus finanzas personales. La panelista Carolina Molinari expuso que uno de los detonantes clave fue la compra de una ostentosa joya de compromiso en la previa de la boda.

Según detalló la panelista, “Tini quiso comprarse un anillo de 300 mil dólares y los padres le dijeron que era una locura, pero Rodrigo le dijo ‘es tu plata y podés hacer lo que quieras’”. Este decisivo respaldo de Rodrigo De Paul terminó de quebrar los lazos con la familia Stoessel, que históricamente mantenía un rígido control sobre la carrera de la artista.