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Revelaron el momento de tensión que vivieron la China Suárez y Mauro Icardi en México: "Mala onda"

Un episodio durante sus vacaciones dejó al descubierto un mal pasar de la pareja. Los detalles.

La actriz y el futbolista tuvieron un momento difícil en pleno viaje.

La actriz y el futbolista tuvieron un momento difícil en pleno viaje.

La China Suárez y Mauro Icardi protagonizaron un incómodo momento familiar durante sus vacaciones en Playa del Carmen, México. La pareja viajó desde Miami, Estados Unidos, acompañada por la madre y los hijos de la actriz para disfrutar de un exclusivo complejo turístico, pero la tranquilidad duró muy poco tiempo.

El albúm de fotos que compartió Mauro Icardi durante sus vacaciones.
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El reconocido periodista Rodrigo Lussich reveló todos los detalles de esta particular estadía compartida, tras recibir información exclusiva. "Desde el fin de semana que está la China Suárez con sus hijos con Icardi y la madre de la China", afirmó tajante el conductor al aire.

Tras los dichos del conductor en en la pantalla de Intrusos por América TV, la fuerte tensión estalló cuando otros huéspedes del hotel notaron una dura escena doméstica mientras la pareja caminaba por los pasillos de las instalaciones. Según el polémico testimonio que leyó Rodrigo Lussich, la dinámica fue hostil: "Ella venía muy enojada retando a los pibes y Mauro caminando fastidiado adelante. Medio mala onda él".

Este palpable clima de incomodidad desató diversas teorías cruzadas en el panel del ciclo televisivo, intentando descifrar el origen del fuerte fastidio del deportista. En este tenso contexto, la panelista Paula Varela no dudó en analizar el comportamiento de los menores y sentenció sin filtros: "Alguna cagada se mandaron".

Más allá del insólito conflicto familiar, Natalie Weber explicó que el viaje también responde a urgentes compromisos laborales tras la salida del jugador del Galatasaray de Turquía. "Fueron a México porque ya había dos reuniones pactadas y mezclaron un poco de diversión. Es un lugar muy lindo para vivir para la familia", aseguró la periodista.

Mauro Icardi y la China Suárez.

Mauro Icardi y la China Suárez.

La China Suárez puede regresar a En el barro

Tras el rotundo éxito de audiencia de sus primeras entregas, la elogiada serie carcelaria En el barro confirmó la inminente producción de una tercera y cuarta temporada. En este masivo contexto de expansión, comenzó a circular la fuerte versión de que Eugenia "La China" Suárez regresaría definitivamente al exitoso proyecto.

De acuerdo a la valiosa información publicada por La Pavada, los productores de la ficción ya iniciaron las negociaciones formales con la actriz. Aunque la actual pareja de Mauro Icardi aún no firmó un contrato definitivo, las reuniones están muy avanzadas para que participe en varios capítulos clave.

La inteligente estrategia de la productora busca mezclar talentos actorales de prestigio con grandes exponentes musicales para atrapar a las nuevas generaciones. Esta táctica quedó demostrada con la brillante incorporación protagónica de María Becerra, ganadora del premio Martín Fierro, y de la popular cantante urbana Nicki Nicole.

Para cuidar los altos presupuestos y agilizar los exigentes tiempos técnicos de rodaje, el enorme equipo de producción decidió filmar de manera ininterrumpida los próximos veinte episodios. Esta logística permitirá grabar simultáneamente la tercera y cuarta etapa del universo En el barro sin detener jamás las intensas jornadas de trabajo en el set.

El renovado y multiestelar elenco femenino para esta feroz nueva historia contará con aclamadas figuras como Ana Garibaldi, Lorena Vega, Juana Molina, Valentina Zenere, Camila Peralta, Belén Blanco y Noelia Marzol. A su vez, se sumarán destacados y talentosos artistas del calibre de Coco Sily, Pablo Rago, Julia Calvo y Noelia Pompa.

Finalmente, las autoridades implementarán un estratégico cambio estructural detrás de cámara al contratar a un nuevo director responsable de comandar La Quebrada, la lúgubre prisión central de la ficción. Mientras ultiman los acuerdos finales, la inminente rúbrica de Eugenia "La China" Suárez sigue siendo la mayor y más atractiva incógnita de toda la industria.

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