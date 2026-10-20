Tras el escándalo por la cancelación del show de Tini Stoessel en Miami, Yanina Latorre reveló detalles de la polémica

La cantante suspendió su presentación y desató una ola de críticas. En medio de la polémica, la conductora del ciclo de espectáculos fue contundente y se refirió al presunto culpable de la cancelación. ¿De quién se trata?

La cancelación del show de Tini Stoessel en Miami, anunciada apenas 20 minutos antes de su inicio, desató una fuerte polémica. Horas después, comenzaron a circular todo tipo de versiones sobre quién habría sido el verdadero responsable de la suspensión del espectáculo.

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Algunos usuarios señalaron a Alejandro Stoessel, por ser su productor histórico, mientras que otros apuntaron a la artista por haber dilatado tantas horas la cancelación del show sabiendo que las condiciones no eran las mejores. Por otro lado, hubo quienes pusieron en duda su extenso descargo en las redes, donde ella mencionó problemas técnicos.

“Me duele profundamente que el show de hoy no haya podido realizarse, principalmente por cada persona que compró su entrada, viajó e hizo un esfuerzo enorme para compartir esta noche con nosotros”, comenzó su descargo y explicó cuando llegaron al venue se encontraron con que las condiciones técnicas y de seguridad que “NO estaban dadas”, escribió.

Frente a todas las dudas, quien salió a dar su versión en las redes sociales fue Yanina Latorre. La conductora de SQP , no solo confirmó la versión sobre que el recital fue cancelado por fallas técnicas, sino que también, fue más allá: " Los problemas técnicos fueron reales y le mintieron. Le dijeron que lo solucionaban, la entretuvieron, su propio equipo le dijo que era imposible y peligroso. No habían probado nada, ni los vuelos de Tini... apenas pueda voy contando todo lo que sé".

“ Dejame decirte que creo que se lo hacen a propósito” , lanzó Latorre dejando entrever que habría una persona detrás de lo ocurrido.

Lejos de quedarse ahí, la rubia continuó con su descargo en Instagram y apuntó directamente contra Mariana Muzlera. “Tengo todo el cuento completo… Muy tremendo todo”, comenzó diciendo.

Luego, sorprendió al hacer referencia a una información que habría llegado a sus oídos. "No puedo creer, sinceramente, las cosas que me entero. Hablame de karma, ¿no?”, concluyó, dejando abierta la puerta a nuevas revelaciones.

Yanina Latorre vía Instagram.

El fuerte descargo de Tini Stoessel sobre la suspensión de su show en Miami

Ante el revuelo generado por la sorpresiva cancelación en su show en Miami, Tini Stoessel publicó un extenso comunicado en sus historias de Instagram para dar sus propias explicaciones sobre la gravedad de la situación.

“Me duele profundamente que el show de hoy no haya podido realizarse, principalmente por cada persona que compró su entrada, viajó e hizo un esfuerzo enorme para compartir esta noche con nosotros”, comenzó su descargo y explicó cuando llegaron al venue se encontraron con que las condiciones técnicas y de seguridad que “NO estaban dadas”.

En esa línea, indicó que “el venue fue entregado con horas de retraso, gran parte del montaje estaba incompleto, sistemas fundamentales de sonido, iluminación, video y comunicación no estaban operativos”. Si bien la argentina aclaró que su equipo trabajó a contrarreloj sin obtener las garantías mínimas para salir a escena, puntualizó que “tampoco se pudieron realizar pruebas indispensables de seguridad, entre ellas las de los vuelos escénicos”.

Tini Stoessel vía Instagram. Instagram

“Quiero ser muy clara: esto no fue un simple inconveniente técnico. Fueron condiciones fundamentales que se nos habían garantizado y que NO se cumplieron”, aseguró y sostuvo: “Todos estábamos listos para salir al escenario, los músicos, bailarines, mi equipo y yo, pero las condiciones no estaban dadas para hacerlo de manera segura. Me genera mucha impotencia haber llegado a esta instancia. No se imaginan cuánto lamento todo esto”.

En otro tamo de su escrito señaló que “más adelante se compartirá un comunicado formal con el detalle de las numerosas deficiencias técnicas y operativas que no estoy mencionando en este comunicado”. “Hay muchas circunstancias de esta gira sobre las que hoy elijo no profundizar”, remarcó.

Finalmente, la cantante dejó una frase que resonó con fuerza en todo el ambiente de la farándula: “Hay cosas que pueden adaptarse en un show, pero la seguridad y el respeto por el público no son negociables”.