La reacción de La Joaqui tras el lanzamiento de Luck Ra que sería destinado a ella: "Siempre conmigo" En medio del gran revuelo mediático por la filosa canción de su expareja, la cantante hizo una publicación en sus redes sociales. Agregar C5N en









La cantante subió una historia a su cuenta de Instagram.

El revuelo generado alrededor del último lanzamiento de Luck Ra continúa en el centro de la escena mediática. La controversia cobró fuerza luego de que el periodista Martín Salwe sacara a la luz en el ciclo Sálvese Quien Pueda un fragmento de la canción titulada “El que se la queda, pierde”. El tema contiene duras frases dirigidas a una persona calificada de “egoísta” e “hipócrita”, lo que provocó que todas las miradas apuntaran de inmediato hacia La Joaqui como la destinataria del filoso tema.

Frente a la catarata de rumores sobre el trasfondo del tema musical, la referente del género urbano acudió a sus historias de Instagram para subir un posteo que captó la atención de sus seguidores. Sin aludir de manera explícita al tema ni responder a las teorías circulantes, la artista reposteó una imagen junto a sus colaboradores de escenario acompañada por un cálido mensaje: “Mis bailarines estrellas, siempre conmigo”.

La foto elegida, compartida originalmente por una integrante de su elenco de baile, muestra al círculo de trabajo más estrecho de la cantante con un emoji de corazón blanco y una carita emocionada. Este gesto en plataformas digitales aconteció justo en el momento de mayor exposición sobre la expareja, tras la filtración del explosivo fragmento.

El contenido revelado por el panelista al aire generó un fuerte impacto en el estudio del canal América: “No voy a rebajarme por alguien que ni siquiera está a mi talla, mucho menos por una egoísta, hipócrita, que con descaro me lastimó”, fue el explosivo fragmento, destacando además que se trataba de una letra sumamente incisiva. De este modo, mientras las especulaciones crecen, la intérprete prefirió refugiarse en sus afectos.

El lanzamiento de Luck Ra que sería destinado a La Joaqui A tres meses de su mediática separación y tras un prolongado historial de cruces e indirectas, Luck Ra volvió a encender la polémica en la escena musical al presentar el anticipo de su próxima producción. El lanzamiento generó una inmediata repercusión en las plataformas digitales, donde incluso Tiago PZK reaccionó tras la publicación del video promocional que el músico cordobés protagoniza vistiendo indumentaria de gastronomía junto al músico Khea.

En el clip promocional, el artista bromea con su colega sirviendo un pedido antes de derivar la conversación hacia su situación sentimental. “Ya está la hamburguesa, caballero”, inicia el cantante, para luego acotar que se encuentra renegando con la perdida. Frente a esto, su compañero interviene para marcar el giro del nuevo tema: “Ya fue ‘Hola perdida’, amigo. Ahora es ‘El que se la queda pierde’”, replica el músico. La estrofa filtrada expone una tajante postura respecto a los desacuerdos del pasado y la decisión de alejarse de conflictos amorosos. “No voy a ponerme a competir, ni rebajarme con alguien que ni siquiera está a mi talla. Mucho menos por una egoísta, hipócrita, que con descaro me lastimó”, se escucha en el adelanto, dejando en evidencia un mensaje sumamente punzante que sus seguidores vincularon directamente con la referente del RKT.