El desgarrador mensaje de Samanta Farjat, la última persona que vio con vida a Marcela Ortiz: "Recé para que reaccionaras"

La actriz y exmodelo falleció a los 61 años luego de un accidente en Benavídez, mientras se investigan las circunstancias del hecho. Su amiga, le dedicó un sentido mensaje.

En medio de la conmoción que generó la muerte de Marcela Ortiz, varias figuras del espectáculo le rindieron homenaje a través de las redes sociales. Una de ellas fue Samanta Farjat, quien despidió a su amiga con un desgarrador mensaje y recordó los momentos que compartieron juntas.

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La icónica figura de los años 90 falleció el pasado fin de semana en un accidente automovilístico en la zona de Tigre, cuando regresaba de una salida que había compartido con la periodista.

Con una serie de fotografías juntas, Farjat le dedicó unas emotivas palabras a su amiga: “Así te voy a recordar siempre: como la persona divertida que eras, esa amiga a la que le podías contar cualquier cosa, porque nada la sorprendía; la que no juzgaba, la que estaba ahí cuando necesitabas algo, sin importar la hora” , escribió en una historia de Instagram que acompañó con una imagen de ambas.

Luego describió una escena desgarradora: “ No puedo creer que, de estar riéndonos de una película mala y felices, planeando los festejos del Día de la Madre, haya pasado a verte tendida en el pasto, con los bomberos haciéndote RCP”.

“ Rece para que reaccionaras. Todavía no caigo. No puedo entender cómo, en un instante, todo cambió para siempre ”, expresó

Sin embargo, reparó en los logros que tuvo a lo largo de toda su carrera: “Solo me consuela saber que lograste hacer las paces con tu pasado que te fuiste sin rencores y rodeada de afectos”.

A modo de cierre, Samanta recordó la gran amistad que las unió durante muchos años. “Me quedo con todo lo que hablamos, con cada momento compartido y con tantas cosas que voy a guardar para siempre en mi corazón. Volá alto, muy alto, amiga. Encontrá la paz que merecés”, concluyó.

Samanta Farjat vía Instagram.

De qué murió Marcela Ortiz, la ex de Raúl Taibo

Marcela Ortiz, actriz y exmodelo muy popular en los años 90, murió a los 61 años luego de un accidente automovilístico en Benavídez, partido bonaerense de Tigre. La noticia se conoció el domingo y fue confirmada por su hija a la periodista Fernanda Iglesias. Según los reportes, perdió el control de su auto y terminó dentro de una zanja.

La modelo y actriz, murió a los 61años.

Trascendió que había salido al cine y a tomar un helado con su amiga Samantha Farjat, y que ambas pasaron por una farmacia antes de volver a casa. El accidente ocurrió después de que Ortiz dejara a su amiga y siguiera su camino. Fue encontrada dentro del auto y, pese a las maniobras de reanimación en el lugar, no lograron salvarla.

Las causas siguen en investigación. Algunas versiones apuntan a un posible paro cardíaco previo al choque, aunque los detalles finales permanecen bajo análisis. En Primicias Ya, Luis Ventura habló de "una muerte dudosa" por la mecánica del incidente y por la falta de explicaciones claras sobre el despiste. Marcela Coronel contó que la familia no quería que se difundiera la noticia. "La familia no quería que se supiera, me pidieron que no lo contáramos porque ella sufría mucho por el anonimato", explicó.