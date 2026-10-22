23 de octubre de 2026 Inicio
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El secretario de Finanzas negó el atraso cambiario y descartó la volatilidad del dólar en 2027

Federico Furiase aseguró que la suba del riesgo país se debe "100% a la crisis internacional" y adelantó que el programa económico del próximo año ya está cerrado.

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Luis Caputo y Federico Furiase.

Luis Caputo y Federico Furiase.

Con el riesgo país por encima de los 700 puntos básicos, el secretario de Finanzas, Federico Furiase, defendió el programa económico del Gobierno en la tercera Cumbre Aseguradora Argentina, adjudicó la escalada del dato que mide el J.P. Morgan "100% a la crisis internacional" y consideró que el país fue "castigado demás" por los mercados.

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"Hoy hay un ruido en el mercado de que va a haber volatilidad el año que viene. Olvídense de la volatilidad cambiaria y de las tasas de interés del año que viene. El momento para invertir es ahora", insistió el funcionario que responde al ministro de Economía, Luis Caputo.

Furiase definió el contexto internacional como "hiperadverso" y sostuvo que la combinación de problemas de sostenibilidad de la deuda en las economías desarrolladas, tasas de interés elevadas y el aumento de los precios de los commodities genera presión sobre los mercados emergentes.

Luis Caputo, ministro de Economía, con Federico Furiase, secretario de Finanzas.

Luis Caputo, ministro de Economía, con Federico Furiase, secretario de Finanzas.

"Las tasas de Estados Unidos son las más altas desde el año 2007 y las de Japón, las más altas desde 1980. Hay tasas de interés que se pusieron de punta y precios de commodities, energía y alimentos que meten presión inflacionaria", apuntó el funcionario de Javier Milei.

Furiase señaló que "el riesgo país no se condice con la estabilidad cambiaria y en las tasas de interés" y remarcó que el peso argentino tuvo una de las mejores performances en medio de las turbulencias internacionales.

Por otro lado, le respondió a los economistas que cuestionan el atraso tipo de cambio y defendió la política cambiaria del Gobierno: "No hay ningún indicador objetivo que hable de atraso cambiario. Superávit comercial récord, exportaciones récord y un Banco Central comprando dólares".

Santiago Bausili, presidente del Banco Central.

Santiago Bausili, presidente del Banco Central.

El economista afirmó que el BCRA ya compró US$15.000 millones y consideró que la evolución de las cuentas externas respalda la estrategia cambiaria del Gobierno. "Si lo dejáramos flotar libremente, el dólar va a la baja. Ese es un seguro que estamos comprando para el año que viene", adelantó.

Qué dijo el secretario de Finanzas sobre las elecciones 2027

El funcionario sostuvo que la cantidad de pesos que podría volcarse al mercado cambiario durante el año electoral es reducida en términos históricos. "Hay poca munición para correr contra el dólar en el año electoral", afirmó el secretario.

Furiase hizo hincapié en el saneamiento del balance del Banco Central (BCRA), al que consideró una condición necesaria para sostener la estabilidad monetaria y continuar con la baja de la inflación. "Las reservas netas pasaron de US$12.000 millones negativas a US$12.000 millones positivas", indicó el economista.

Federico Furiase, secretario de Finanzas.

Federico Furiase, secretario de Finanzas.

Además, el secretario enumeró distintas herramientas con las que cuenta el Gobierno para afrontar eventuales tensiones: los acuerdos de intercambio de monedas con China y Estados Unidos, las operaciones en los mercados de futuros, las compras de divisas del BCRA y el superávit comercial.

"Para nosotros, más temprano que tarde, el mercado va a descontar que Javier (Milei) va a ganar caminando el año que viene", concluyó Furiase.

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