El papa León XIV confirmó su visita al país: "Argentina, allá vamos"

Una pareja que se casó en Santa Fe y viajó a Europa para su luna de miel consiguió en el Vaticano la confirmación de que León XIV visitará la Argentina. Fue el mismo Papa quien, interrogado por los turistas en la audiencia general sobre su viaje al país, luego de los rumores que indicaban que podía cancelar el vuelo debido a la operación por un nódulo pulmonar, afirmó: “Argentina, allá vamos”.
Juan Martín Fontana y Ornella Bontorín conocieron al sumo pontífice en su viaje de casamiento. Se casaron el 10 de octubre en la Iglesia Nuestra Señora del Huerto en Santa Fe. Él es oriundo de Hernández, Entre Ríos, y ella de Casilda, al sur de la provincia de Santa Fe.
Como viaje de celebración eligieron Italia y conocieron a León XIV en medio de la expectativa por la posible visita. El Papa realiza una audiencia general en el Vaticano y ofrece un beneficio llamado Sposi Novelli, que consiste en darle un asiento preferencial a las parejas recién casadas.
Para lograrlo, le envían un email al Vaticano con las semanas que viajarán y pudieron estar cerca de León XIV. “Lo esperamos en Argentina, Papa”, le dijeron. Y la respuesta fue contundente: “Argentina, allá vamos”. El video es exclusivo de Aires de Santa Fe.
El papa León XIV no necesitará tratamiento tras ser operado por un cáncer de pulmón
El equipo médico del papa León XIV confirmó que el sumo pontífice no deberá afrontar un tratamiento después de que fuera intervenido quirúrgicamente para extirparle un adenocarcinoma pulmonar, luego de una serie de análisis que confirmaron que el tumor se encontraba localizado.
En un parte médico, el Vaticano informó que los médicos del sumo pontífice resolvieron que no tendrá que realizar terapias tras la operación: "Hoy se han dado a conocer los informes definitivos de los análisis histopatológicos y moleculares del tejido extirpado durante la cirugía del Santo Padre. Los resultados confirmaron que el tumor era un adenocarcinoma pulmonar y que la enfermedad estaba localizada. Una evaluación oncológica posterior ha confirmado que no es necesario ningún tratamiento adicional".
El adenocarcinoma pulmonar se trata de un tumor maligno que se origina en células glandulares del pulmón, integra los cánceres de células no pequeñas, que representan cerca del 85% de los casos, y es el subtipo más frecuente. También puede aparecer en quienes nunca fumaron y el diagnóstico no permite establecer por sí solo el pronóstico.