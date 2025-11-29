La película que superó a Frankenstein en Netflix: es buenísima Una rom-com con el encanto del paisaje parisino y la esencia de la Navidad, destaca entre las más vistas de la plataforma de streaming. + Seguir en







Esta comedia romántica se estrenó en Netflix el 19 de noviembre.

Cerca del fin de año, las plataformas de streaming agrandan su catálogo con historias sobre la Navidad y las fiestas. Son películas perfectas para disfrutar en familia y empezar a alimentar el espíritu navideño. Una nueva propuesta de Netflix se lleva todos los elogios y a pocos días de su estreno acumula millones de vistas.

El encanto del champán se incorporó al catálogo de comedias románticas de la plataforma el pasado 19 de noviembre. Con su combinación de romance, el encanto de los paisajes franceses y la química de su pareja protagonista, esta película que dura una hora y 50 minutos, promete ser una de las más vistas del fin de año.

Este título escaló rápidamente a los primeros puestos del Top 10 mundial de películas de Netflix, llegando a ser la número uno en 49 países a pocos días de su lanzamiento. En Argentina, este film superó el furor del estreno de Frankenstein, aunque esta última se mantiene en el ranking de las 10 más populares.

Netflix: sinopsis de El Encanto del Champán el encanto del champagne peli Sydney Price es una ambiciosa ejecutiva que viaja a Francia para adquirir una marca de champán de renombre internacional antes de Navidad. Durante su estancia en París y la pintoresca región de Champaña, Sydney conoce casualmente a Henri Cassell, un hombre carismático y encantador, quien complica los planes de su viaje.

Lo que comienza como un coqueteo y un romance de vacaciones pronto se complica cuando Sydney descubre que Henri es en realidad el hijo del fundador y heredero del viñedo que su empresa está intentando comprar. Su viaje de negocios se convierte en un torbellino de emociones, que la lleva a cuestionarse su presente laboral, su ambición profesional y a escuchar a su corazón.

Tráiler de El Encanto del Champán Embed Reparto de El Encanto del Champán Minka Kelly como Sydney Price

como Sydney Price Tom Wozniczka como Henri Cassell

como Henri Cassell Flula Borg

Sean Amsing

Xavier Samuel

Thibault de Montalembert

Astrid Whettnall