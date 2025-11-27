Netflix: el final explicado de la tercera temporada de Envidiosa La última entrega de la serie protagonizada por Griselda Siciliani y Esteban Lamothe está entre lo más visto de la plataforma. El último capítulo sorprendió a los fans con una revelación inesperada y despertó muchas preguntas.







La tercera temporada de Envidiosa se estrenó el 19 de noviembre en Netflix. Netflix

La tercera temporada de Envidiosa, la serie protagonizada por Griselda Siciliani y Esteban Lamothe, se estrenó en Netflix el 19 de noviembre.

Esta entrega profundiza en las inseguridades de Vicky respecto a su vida profesional, su relación con Matías y la maternidad.

En el último capítulo de la temporada, Matías le revela que tiene un hijo de una relación anterior.

Aunque no hay nada confirmado, el final deja abierta la posibilidad de una cuarta temporada. La tercera temporada de Envidiosa, la exitosa serie protagonizada por Griselda Siciliani, se estrenó en Netflix el 19 de noviembre y rápidamente se ubicó entre lo más visto. Con sus 10 episodios ya disponibles, muchos fans la maratonearon y se encontraron con un final que plantea varios interrogantes (alerta de spoilers).

En esta nueva temporada, Vicky tiene logros para celebrar pero, al mismo tiempo, sus inseguridades y celos siguen tan presentes como siempre. Por un lado, aunque es feliz en su relación con Matías, también le genera un conflicto interno porque quiere que sea pública para tener legitimidad social.

Por otro, está orgullosa de haber conseguido su título como arquitecta, pero se frustra cuando no consigue el puesto que quería y se lo dan a una chica más joven que ella. Al mismo tiempo, Matías empieza un trabajo nuevo donde conoce a Lola, una compañera que propone relaciones abiertas y despierta los celos de Vicky.

Pero el conflicto más fuerte que atraviesa toda la temporada es su relación con la maternidad. Matías le propone tener un bebé y Vicky parece encantada con la idea, pero las dudas no tardan en atacarla. Cuando parecía decidida a encarar un proceso de fertilidad, sufre un ataque de pánico en la consulta médica.

Embed - Envidiosa: Temporada 3 | Tráiler oficial | Netflix Finalmente, Vicky admite que no está lista para ser madre y, tras hablarlo con su psicóloga, decide sincerarse con su pareja. Pero, justo en el final de la temporada, Matías la sorprende con su propia revelación: él ya tiene un hijo, Bruno. La noticia sacude la relación y abre muchas preguntas para el futuro.