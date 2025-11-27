IR A
IR A

Es espectacular: la película para niños que está en Netflix y tenés que hacer ver a tu hijo

Esta increíble aventura animada combina personajes llamativos, peleas épicas y mucho humor. Una tímida adolescente deberá aceptar quién es y usar sus poderes para salvar a las personas que más ama.

Esta película es una opción perfecta para toda la familia.

Esta película es una opción perfecta para toda la familia.

El catálogo de Netflix tiene opciones para todos los gustos y, por supuesto, también incluye muchas producciones que son perfectas para disfrutar con toda la familia. Si estás buscando un buen plan para el fin de semana, la plataforma de streaming acaba de estrenar una película que tus hijos tienen que ver sí o sí.

La tercera temporada de Envidiosa se estrenó el 19 de noviembre en Netflix.
Te puede interesar:

Netflix: el final explicado de la tercera temporada de Envidiosa

Se trata de Krakens y sirenas: conoce a los Gillman, una comedia de aventuras de 2023 producida por DreamWorks Animation, el mismo estudio que creó Shrek, Kung Fu Panda y Cómo entrenar a tu dragón. Dura apenas una hora y media, así que es perfecta para una tarde o noche en familia.

Con animaciones llamativas, peleas épicas y mucho humor, Krakens y sirenas cuenta la historia de Ruby, una adolescente que deberá aceptarse tal como es y cultivar su poder interior para salvar el mundo. Su mensaje positivo, fuertes emociones y situaciones cómicas la convierten en un éxito asegurado.

Krakens y Sirenas

Netflix: sinopsis de Krakens y Sirenas

Ruby Gillman es una tímida adolescente de 16 años que está desesperada por encajar en su colegio secundario, Oceanside High, y por conquistar al chico que le gusta, Connor, quien solo parece interesarse en ella para que lo ayude con su tarea de matemáticas. La mayor parte del tiempo, se siente invisible.

Para empeorar las cosas, su sobreprotectora mamá tiene una regla muy estricta: jamás puede ir a la playa con sus amigos ni tocar agua salada. Pero un día, Ruby desobedece a su madre y descubre que es la heredera de un linaje de krakens, unas majestuosas criaturas marinas con poderes increíbles.

Su abuela le revela que la misión principal de los krakens es proteger al mundo de las criaturas más narcisistas y hambrientas de poder que existen: las sirenas. Cuando justamente una sirena llega al pueblo y se convierte en la chica más popular de la escuela, Ruby tendrá que aceptar quién es y desarrollar sus habilidades para proteger a todos los que ama.

Tráiler de Krakens y Sirenas

Embed - KRAKENS Y SIRENAS: CONOCE A LOS GILLMAN | Tráiler Oficial (Universal Studios) - HD

Reparto de Krakens y Sirenas

  • Lana Condor como Ruby Gillman.
  • Annie Murphy como Chelsea Van Der Zee.
  • Toni Collette como Agatha Gillman.
  • Liza Koshy como Margot.
  • Sam Richardson como Brill.
  • Will Forte como Capitán Gordon Lighthouse.
  • Colman Domingo como Arthur Gillman.
  • Jaboukie Young-White como Connor.
  • Blue Chapman como Sam Gillman.
  • Eduardo Franco como Trevin.
  • Ramona Young como Bliss.
  • Nicole Byer como Janice.
  • Echo Kellum como Nessie.
  • Jane Fonda como Grandmamah.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La quinta y última temporada del exitoso show se lanzará en tres partes durante noviembre y diciembre.
play

Stranger Things 5 cuenta regresiva final: ¿A qué hora se estrena la temporada 5 en Netflix?

La historia que se suma al catálogo de Netflix transcurre en Río de Janeiro. 
play

Violencia, corrupción y lucha de poder: la serie de solo 8 capítulos que brilla en Netflix

Robert Grainier enfrenta una vida marcada por la soledad y los cambios del siglo XX.
play

La película de Netflix con la que es imposible no llorar: cuenta una trágica historia

La serie relata el asesinato del presidente Garfield y las tensiones políticas de su época.
play

Tiene solo 4 capítulos, está en Netflix y la tildan como la "nueva Peaky Blinders"

¿Messi vs el Azotamentes? El futbolista más famoso del mundo entra a Stranger Things

¿Messi versus el Azotamentes? El futbolista más famoso del mundo entra a Stranger Things

Esta comedia romántica navideña ya está disponible en Netflix.
play

Auroras boreales y una historia distinta: la película navideña que tenés que ver en Netflix

últimas noticias

Conocé el caso de esta mujer que tuvo un diagnóstico inesperado.

Creyó que olvidarse de cosas y estar agotada era por el postparto pero un diagnóstico lo cambió todo

Hace menos de un minuto
play

Violencia en una escuela de San Martín: la mamá de una alumna agredió a una maestra

Hace 14 minutos
play

Detuvieron al exabogado de Wanda Nara y L-Gante, denunciado por un robo a Montiel

Hace 20 minutos
Elon Musk propone un túnel para unir Londres y Nueva York en 54 minutos.

Adiós a los aviones: Elon Musk planea una idea innovadora para llegar de Londres a Nueva York en 54 minutos

Hace 23 minutos
El reconocido asesino que estuvo preso y confesó muchos crímenes

Cometió crímenes durante 30 años y recién en 2012 fue capturado de la forma menos pensada: la increíble historia del asesino en serie

Hace 33 minutos