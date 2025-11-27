Es espectacular: la película para niños que está en Netflix y tenés que hacer ver a tu hijo Esta increíble aventura animada combina personajes llamativos, peleas épicas y mucho humor. Una tímida adolescente deberá aceptar quién es y usar sus poderes para salvar a las personas que más ama.







Esta película es una opción perfecta para toda la familia.

El catálogo de Netflix tiene opciones para todos los gustos y, por supuesto, también incluye muchas producciones que son perfectas para disfrutar con toda la familia. Si estás buscando un buen plan para el fin de semana, la plataforma de streaming acaba de estrenar una película que tus hijos tienen que ver sí o sí.

Se trata de Krakens y sirenas: conoce a los Gillman, una comedia de aventuras de 2023 producida por DreamWorks Animation, el mismo estudio que creó Shrek, Kung Fu Panda y Cómo entrenar a tu dragón. Dura apenas una hora y media, así que es perfecta para una tarde o noche en familia.

Con animaciones llamativas, peleas épicas y mucho humor, Krakens y sirenas cuenta la historia de Ruby, una adolescente que deberá aceptarse tal como es y cultivar su poder interior para salvar el mundo. Su mensaje positivo, fuertes emociones y situaciones cómicas la convierten en un éxito asegurado.

Krakens y Sirenas X @Dreamworks Netflix: sinopsis de Krakens y Sirenas Ruby Gillman es una tímida adolescente de 16 años que está desesperada por encajar en su colegio secundario, Oceanside High, y por conquistar al chico que le gusta, Connor, quien solo parece interesarse en ella para que lo ayude con su tarea de matemáticas. La mayor parte del tiempo, se siente invisible.

Para empeorar las cosas, su sobreprotectora mamá tiene una regla muy estricta: jamás puede ir a la playa con sus amigos ni tocar agua salada. Pero un día, Ruby desobedece a su madre y descubre que es la heredera de un linaje de krakens, unas majestuosas criaturas marinas con poderes increíbles.

Su abuela le revela que la misión principal de los krakens es proteger al mundo de las criaturas más narcisistas y hambrientas de poder que existen: las sirenas. Cuando justamente una sirena llega al pueblo y se convierte en la chica más popular de la escuela, Ruby tendrá que aceptar quién es y desarrollar sus habilidades para proteger a todos los que ama. Tráiler de Krakens y Sirenas Embed - KRAKENS Y SIRENAS: CONOCE A LOS GILLMAN | Tráiler Oficial (Universal Studios) - HD Reparto de Krakens y Sirenas Lana Condor como Ruby Gillman.

Annie Murphy como Chelsea Van Der Zee.

Toni Collette como Agatha Gillman.

Liza Koshy como Margot.

Sam Richardson como Brill.

Will Forte como Capitán Gordon Lighthouse.

Colman Domingo como Arthur Gillman.

Jaboukie Young-White como Connor.

Blue Chapman como Sam Gillman.

Eduardo Franco como Trevin.

Ramona Young como Bliss.

Nicole Byer como Janice.

Echo Kellum como Nessie.

Jane Fonda como Grandmamah.