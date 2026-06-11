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Fuerte pelea de Margelita: Marcos Giles filtró un chat con Ángela Torres en el que discutían

El influencer mostró en su stream la conversación con la cantante, pero intentó bromear con la situación. Sin embargo, fue criticado en redes sociales.

¿Todo mal con Margelita?

¿Todo mal con Margelita?

Redes sociales

El vínculo de Margelita quedó en el foco por una pelea que se hizo viral en redes sociales por error de Marcos Giles, quien sin querer mostró los chats con Ángela Torres. Ella le reclamaba tiempo y él le respondió con un audio de cuatro minutos. ¿Todo mal?

Marcos Giles y Ángela Torres.
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La polémica comenzó en medio de un stream que realizaba el Mito con un amigo. Comenzó a compartir pantalla y, todas las pestañas que tenía abiertas, se veían. Fue entonces que tocó sin querer la ventana que tenía sus conversaciones de WhatsApp y ahí estaba el chat con Ángela.

La cantante había escuchado los tres audios que su novio le mandó y le contestó indignada: “Simplemente estuve sola acá todo el mes. Tenía la ilusión de que vengas aunque sea una noche a dormir conmigo. No pasó y me pone triste pensar que vos no lo sientas como un espacio de disfrute o de calma el venir”.

“Entiendo tu trabajo y lo respeto, pero también creo que en todo un mes uno se puede organizar”, agregó ella y el exfutbolista contestó con un audio de más de cuatro minutos. “No lo siento así como vos decís, pero bueno. Ya está. Nos llamamos si te parece”, sumó la artista.

Al instante que se filtró, Marcos expresó: “Nooo”. Pero luego lo arregló al decir que estaba limpio y que no tenía nada que ocultar. Asimismo, el Mito contó en Nadie dice nada en Luzu TV que hizo toda una travesía para ir a ver a Ángela como algo positivo.

Por ese motivo, los usuarios comenzaron a decir que lo contó como una hazaña y en realidad había sido un pedido de la cantante. ¿Crisis en Margelita?

Cami Mayán lanzó munición gruesa contra Alexis Mac Allister: "Me dejaron de enemiga a la suegra"

La influencer Camila Mayán volvió a quedar en el centro de la escena mediática después de presentar un videoclip cargado de ironía, humor y referencias personales contra su expareja Alexis Mac Allister, futbolista de la Selección argentina. La influencer sorprendió al recrear el estilo de la famosa BZRP Music Session de Shakira, en la que utilizó una estética similar para transformar en canción algunas de las situaciones que atravesó luego de la mediática separación del mediocampista del Liverpool.

Durante una emisión de un programa de streaming, Mayán explicó que disfrutó mucho del proceso creativo y que el objetivo fue realizar una pieza divertida, aunque rápidamente sus frases generaron repercusión por las referencias directas a su historia personal. “Me divertí mucho haciéndolo”, contó la influencer al presentar el material que luego comenzó a viralizarse en redes sociales.

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El momento más comentado del videoclip transmitido en Patria y Familia (Luzu) fue cuando lanzó una serie de indirectas vinculadas a su separación del campeón del mundo. En la letra mencionó las críticas recibidas en redes sociales, su exposición pública y la relación con el entorno familiar de su ex pareja: “Me dejaron de enemiga a la suegra, la prensa en la puerta y la Dyson en venta”, una frase que rápidamente fue interpretada como un mensaje dirigido al universo que rodeó la ruptura.

Además, la influencer cerró su interpretación con un mensaje de "superación personal", al asegurar que tiene “un futuro grande” y que apuesta por una nueva etapa. El paralelismo con la canción de Shakira junto a Bizarrap, famosa por sus referencias a la separación de la artista colombiana con el futbolista español Gerard Piqué, fue uno de los puntos que más llamó la atención y volvió a instalar el debate alrededor de Mayán, Mac Allister y Ailén Cova.

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