Tensión en vivo entre dos figuras de América TV: "No se habla de los cuerpos" Una acalorada discusión se desató en pleno programa cuando una conductora cruzó de manera firme a su panelista. Agregar C5N en









Un tenso momento se vivió debido a un comentario fuera de lugar.

Natalie Weber compartió su particular punto de vista acerca de la polémica fotografía que Mauro Icardi subió a su cuenta de Instagram, donde se la ve a la China Suárez durante una escapada romántica a las Islas Maldivas. Sin embargo, el clima en el estudio de América TV tomó temperatura cuando la charla derivó en las características físicas de las protagonistas. En ese instante, Sabrina Rojas le paró el carro de manera contundente a Augusto “Tartu” Tartúfoli por trazar un paralelismo entre la figura de la actriz y la de Wanda Nara.

"No se habla de los cuerpos ajenos“, le dijo la conductora de Pasó en América a su panelista para intentar frenar el debate en seco. A pesar de la advertencia de su compañera, el periodista decidió seguir adelante con sus picantes acotaciones en el aire e incluso se tomó el atrevimiento de bromear junto a la mujer de Mauro Zárate respecto al tamaño de las partes íntimas del delantero del Galatasaray, desafiando abiertamente los límites de la convivencia impuestos por la líder del ciclo.

Durante el picante ida y vuelta, remarcó las llamativas coincidencias geográficas del viaje con el que el futbolista había hecho anteriormente con su exesposa, disparando con munición contra la actitud del deportista. Para Weber, la publicación en la playa no fue una simple coincidencia, sino una provocación deliberada hacia la conductora de MasterChef, al retratar a su nueva pareja exactamente en el mismo exclusivo destino turístico que compartieron en el pasado.

Ante este filoso análisis sobre el trasfondo de la publicación, la conductora acotó sin rodeos que la actitud del deportista respondía a un típico mensaje de alarde. Fue allí cuando Tartu derrapó al lanzar un comentario despectivo sobre la contextura física de la actriz: "Ahora está con una flaca". Visiblemente molesta por la insistencia de su compañero en opinar sobre la silueta de las mujeres, la modelo buscó cortar el tema de raíz para evitar que el panelista siguiera haciendo ese tipo de comentarios.

Sabrina Rojas - Tartu Para cerrar un bloque que dejó un clima de extrema tensión en el canal, Natalie Weber trajo a colación un viejo mito de la farándula para meterle todavía más leña al fuego a la disputa virtual. Completamente indignada por el rumbo que había tomado la conversación en el living y cansada de que sus compañeros pasaran por alto las reglas básicas del programa respecto al respeto por la privacidad y la estética de los demás, Sabrina Rojas le puso punto final al debate reiterando firmemente: “Chicos, no se habla de los cuerpos”.

Sabrina Rojas contó por qué le gusta salir con José Chatruc Sabrina Rojas atraviesa un momento espectacular tanto en el ámbito profesional, con el comienzo de Pasó en América, como en el terreno del corazón, donde se muestra consolidada junto a José Chatruc. Según reveló la propia modelo en el piso de SQP, esta realidad soñada es el resultado de una perfecta sintonía que logró alcanzar en su rutina durante el último período. “Ahora tengo un novio que vive en Capital”, lanzó con picardía de frente a sus colegas mientras ocupaba el rol de conductora interina en lugar de Yanina Latorre. La revelación generó una rápida catarata de aplausos y felicitaciones por parte de los panelistas del ciclo, quienes no dudaron en destacar su puntería para el amor. “Lo elegiste bien”, le deslizaron en medio del debate. Chatruc Sabrina Rojas Lejos de hacerse la desentendida, la conductora se hizo cargo y respaldó los dichos de sus compañeros. “Lo elegí bien”, retrucó con firmeza y, acto seguido, dejó picando una frase que resume a la perfección su gran desahogo en esta etapa. “Alguna vez me tenía que pasar”, cerró entre carcajadas, exponiendo el contraste absoluto con sus experiencias sentimentales previas. Desde que fueron descubiertos a los besos en Punta del Este, Sabrina y José se volvieron muy unidos para salir a comer, ir a recitales y aprovechar cada momento en sus agendas. De todas formas, la pareja optó por mantener un perfil bajo en el ecosistema digital, subiendo pocas las postales juntos en Instagram para resguardar el romance de las miradas ajenas.