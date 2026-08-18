Inminente expulsión de una participante muy querida de Gran Hermano: tuvo una fuerte pelea

La jugadora tuvo un encuentro polémico con su compañera y una de sus acciones quedó en el foco de la discusión.

La jugadora Tamara Paganini quedó en el foco de la polémica luego de tener una discusión con Solange Abraham. Todo ocurrió en una de las fiestas en donde tuvieron un encuentro cara a cara subido de tono y se generó un confuso episodio por el cual piden expulsión directa.

En el momento, según los clips que circularon, un usuario determinó que Solange estaba buscando a quién molestar mientras gritaba a cámara y Tamara se sentía mal. Pero estaba lejos de ella. Después quedaron frente a frente y tuvieron una pelea.

Para los usuarios e redes sociales, Paganini debe ser expulsada por violencia física y, aunque las imágenes no lo muestren, entre Yanina Zilli y Solange hablaron y sostuvieron que es un peligro que Tamara actúe así: “Para mí la tienen que suspender”.

Las redes sociales opinaron: “Vi gente justificado la agresión física, diciendo que Sol la provocó, me pregunto ¿vieron Gran Hermano? Se trata de eso y si terminas agrediendo chau perdiste no entendiste el juego, gran hermano es un juego donde vale menos la agresión física. NO ES UN JUEGO DE VALORES”.

Pero también otros la atacan: “No puede ser que Tamara agreda tan normal y en Gran Hermano lo minimicen. Está todo arreglado” . ¿Qué pasará con el futuro de Tamara? ¿Será expulsada?

Gran Hermano le prohibió a Danelik tener sexo con Brian Sarmiento: el motivo

Danelik y Brian Sarmiento volvieron a la casa de Gran Hermano, pero no todo resultó como esperaban tras el festejo con sus compañeros por el reencuentro, donde tomaron tragos y disfrutaron de un gran banquete: el Big les prohibió tener sexo.

La pareja se conoció en el reality y, cuando ambos abandonaron la casa, blanquearon su relación y comenzaron a convivir. Pese a estar juntos, dentro del programa las reglas son estrictas y deben cumplirse a rajatabla. En esta oportunidad, tuvieron prohibido dormir juntos por haber bebido alcohol, una norma inflexible por parte del Big.

Cuando los dos participantes ya estaban acostados y tapados en la misma cama, el Big les llamó la atención e interrumpió el momento hot con un aviso. "Danelik, Brian: les recuerdo que está prohibido compartir cama cuando toman alcohol", dijo. A lo que la influencer reaccionó: "Ay, no. Pero Big, nosotros estamos juntos, somos pareja. No queremos dormir separados".