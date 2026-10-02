Cancelaciones de shows: el drama que vive Tini Stoessel en medio de su pelea con sus padres

Una inesperada situación encendió las alarmas alrededor de la cantante y amenaza con profundizar un momento personal y profesional cada vez más delicado.

La cantante Tini Stoessel atraviesa semanas especialmente complejas mientras lleva su música y el FUTTTURA World Tour fuera de la Argentina. En medio de las versiones sobre su conflicto familiar y profesional con su padre y también productor Alejandro Stoessel , este viernes surgieron nuevas dudas alrededor de algunos de sus próximos conciertos.

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El principal foco está puesto en Miami , Estados Unidos , donde Tini tiene programado un recital para el 18 de octubre en el Kaseya Center . De hecho, el periodista Gustavo Méndez aseguró en un programa de televisiòn de aire: “Hay mucha incertidumbre con lo que sucederá con el concierto de Estados Unidos del 18 de octubre” y sostuvo que parte del cuerpo de baile tendría dificultades relacionadas con sus visas laborales.

Según la versión del periodista en La Mañana con Moria, el inconveniente alcanzaría a seis de los 12 bailarines . Méndez señaló además que tampoco habría certezas sobre la documentación de otros integrantes del equipo, pese a que la presentación estadounidense lleva meses de preparación. Sin embargo, hay una precisión fundamental: el Kaseya Center mantiene oficialmente el concierto del 18 de octubre a las 20 y las entradas continúan a la venta .

Las dudas también alcanzaron a otras escalas internacionales. Méndez habló particularmente de la segunda presentación prevista en México para el 25 de octubre y afirmó: “La venta de entradas viene muy lenta. Estarían por suspenderlo por la baja venta de tickets” . Por el momento se trata de una versión periodística y no de una cancelación oficialmente confirmada .

Todo ocurre mientras continúa la disputa familiar que trascendió después de que Tini Stoessel solicitara una auditoría sobre la administración de su patrimonio , luego de finalizar el vínculo profesional que durante años mantuvo con su padre. En paralelo, la artista conserva compromisos de su gira: su presentación de Guatemala del 16 de octubre seguía promocionándose esta semana, mientras Miami continúa oficialmente en cartelera.

Tini y su hermano Francisco, con sus padres.

Se supo el motivo que distanció a Tini Stoessel y Emilia Mernes

En paralelo al conflicto familiar, volvió al centro de la escena la distancia entre Tini Stoessel y Emilia Mernes. Fue Ángel de Brito quien presentó en LAM una nueva versión sobre el origen del quiebre y descartó algunas de las hipótesis que habían circulado: “No se trata de un amorío, no es económico, es mucho más profundo”, afirmó.

El nombre que apareció en la historia es el de Francisco “Pancho” Cia, productor musical, guitarrista y arreglador que trabajó durante casi una década junto a Tini, desde su etapa vinculada a Violetta. De acuerdo con la reconstrucción difundida por De Brito, Cia había desarrollado además una relación de mucha cercanía con el entorno de los Stoessel.

Según esa versión, ocurrió posteriormente un episodio privado entre Tini y Cia que habría terminado con su relación profesional y personal. De Brito decidió no revelar el contenido de ese supuesto episodio y remarcó que “será Tini quien lo contará, es su historia”. Hasta este viernes, la cantante no había explicado públicamente qué habría sucedido.

El punto que habría afectado la amistad con Emilia Mernes llegó después. Siempre según la información atribuida a De Brito, Emilia conocía lo sucedido entre Tini y el músico y posteriormente incorporó a Pancho Cia a su propio equipo. El conductor resumió la interpretación que habría hecho Stoessel: “Guitarristas hay un millón, ahí siente Tini la traición”.

La tensión habría quedado todavía más expuesta durante el MP3 Tour de Emilia, cuando Tini participó como invitada y volvió a encontrarse con Cia en el espectáculo. La precisión central es que ni Tini Stoessel ni Emilia Mernes confirmaron públicamente que este episodio haya sido la causa de su distanciamiento: hasta ahora, el relato corresponde a información periodística difundida por Ángel de Brito y LAM.