Quini 6: resultados del sorteo 3.318 del domingo 2 de noviembre de 2025

Conocé todos los detalles de este popular juego: los números, los ganadores, el pozo millonario y el próximo monto.

Por
Como todos los domingos se realizó el sorteo del Quini 6 en Argentina. Los resultados y los ganadores ya se conocen, al igual que el pozo millonario y todos los detalles de este popular juego que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

Resultados del Loto Plus del sábado 25 de octubre de 2025.
El Tradicional del Quini 6: resultado del domingo 2 de noviembre de 2025

Números ganadores: 08 - 16 - 23 - 25 - 26 - 33

6 aciertos: vacante. Premio: $650.000.000

5 aciertos: 46 ganadores. Premio: $774.446,09

4 aciertos: 2511 ganadores. Premio: $4.256,22

La Segunda del Quini 6: resultado del domingo 2 de noviembre de 2025

Números ganadores: 20 - 22 - 31 - 34 - 38 - 40

6 aciertos: Vacante. Premio: $1.812.071.268

5 aciertos: 16 ganadores. Premio: $2.226.532,50

4 aciertos: 659 ganadores Premio: $16.217,54

La Revancha del Quini 6: resultado del domingo 2 de noviembre de 2025

Números ganadores: 11 - 12 - 25 - 26 - 28 - 45

6 aciertos: vacante. Premio: $5.122.274.193

Siempre Sale del Quini 6: resultado del domingo 2 de noviembre de 2025

Números ganadores: 00 - 04 - 10 - 16 - 36 - 44

5 aciertos: 13 ganadores. Premio: $24.579.964,04

Pozo extra: resultado del domingo 2 de noviembre de 2025

Números ganadores: 33 - 26 - 23 - 08 - 16 - 25 - 40 - 22 - 31 - 20 - 34 - 38 - 11 - 28 - 12 - 45

6 aciertos: 920 ganadores. Premio $141.304,35

Próximo pozo del Quini 6

El próximo pozo del sorteo 3.319 del Quini 6 se realizará del miércoles 5 de noviembre a las 21.15. Pozo estimado: $8.200 millones.

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo, consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.

En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo que modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.

Quini 6: ¿Hasta qué hora se puede jugar?

Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y a las 20.30 para los domingos.

