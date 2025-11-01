IR A
Confirmado: se separó una de las artistas más famosas del país en medio de rumores de infidelidad

La cantante, una de las más influyentes de la actualidad, terminó su relación con el futbolista tras dos meses y contaron el verdadero motivo de la ruptura.

¿Qué artista se separó?

Una de las parejas más populares era la de Nicki Nicole y Lamine Yamal, pero todo terminó en pocos meses. Su relación había iniciado en secreto hasta agosto que confirmaron su relación a través de redes sociales. Sin embargo, en las últimas horas, el futbolista contó que se separaron.

Esta ruptura se da en medio de rumores de infidelidad de parte del jugador de fútbol, pero el mismo confirmó que no hay tal motivo. “No le he sido infiel ni he estado con otra persona. No ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente, nos hemos separado y ya”, indicó al periodista Javier de Hoyos.

Sucede que los rumores habían iniciado porque Yamal fue visto con una influencer italiana Anna Gengoso durante un viaje privado a Milán. Pero la teoría no pudo ser confirmada, ya que desde su entorno lo negaron.

Lamine Yamal Nicki Nicole

Además, Yanina Latorre contó los detalles en su programa SQP: “Fue por teléfono. Ella está acá en Buenos Aires y él en Barcelona. Seguramente ella viaje a Barcelona a fin de año y verán qué les pasa mientras tanto".

Por el momento, la artista no se proclamó en sus redes sociales, pero se espera que en las próximas horas publique un comunicado, tal y como lo hizo con su separación con Peso Pluma.

