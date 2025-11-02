2 de noviembre de 2025 Inicio
Violencia política en México: asesinaron a un alcalde en medio de la celebración por el Día de los Muertos

Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan, fue atacado a balazos durante un evento público en Michoacán. Murió minutos después en el hospital. Dos personas fueron detenidas y una tercera abatida.

Por
El alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue asesinado a balazos la noche del sábado mientras encabezaba los festejos del Día de Muertos en la plaza central del municipio, en el Estado de Michoacán. Manzo fue trasladado de urgencia a un hospital, donde murió minutos más tarde.

Scott Bessent, secretario del Tesoro.
Estados Unidos amenazó con volver a aplicar aranceles a China si Beijing bloquea las exportaciones de tierras raras

El Gabinete de Seguridad federal confirmó que uno de los atacantes murió en el enfrentamiento y que otros dos fueron detenidos. Manzo, alcalde independiente, había denunciado en reiteradas ocasiones la expansión del crimen organizado y reclamado mayor apoyo de los gobiernos estatal y federal.

Su asesinato es el sexto de un alcalde en lo que va del año en México y el tercero ocurrido en Michoacán, una de las regiones más golpeadas por la violencia de los cárteles. En junio, fueron asesinados Martha Laura Mendoza, alcaldesa de Tepalcatepec, y Salvador Bastida, de Tacámbaro.

Uruapan, una ciudad de más de 350.000 habitantes, es el corazón de la industria del aguacate, una de las más rentables del país. Ese flujo económico la ha convertido también en un punto de disputa entre grupos criminales, principalmente el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Viagras, que controlan rutas, exigen “cuotas” y extorsionan a productores.

“Condeno con absoluta firmeza el vil asesinato del presidente municipal de Uruapan”, expresó la presidenta Claudia Sheinbaum tras una reunión urgente del Gabinete de Seguridad. “Estos hechos tan lamentables nos impulsan a fortalecer aún más la estrategia de seguridad. Reafirmamos el compromiso de alcanzar la paz con cero impunidad y justicia”.

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, informó que Manzo contaba con custodia desde diciembre de 2024 y que el operativo había sido reforzado en mayo. “Los agresores aprovecharon la vulnerabilidad de un evento público para atacar”, señaló.

El ataque ocurrió poco después de que Manzo inaugurara el festival de la vela, una de las celebraciones más tradicionales del municipio. En los videos grabados por vecinos se escuchan los disparos y se ve a paramédicos intentando reanimarlo.

