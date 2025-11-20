La nieta de Susana Giménez confirmó su relación con un jugador de Boca: de quién se trata

El defensor de Boca y la nieta de Susana Giménez confirmaron su relación al compartir una imagen afectuosa que el futbolista publicó en su cuenta de Instagram.

La imagen los mostró tomando un café en un bar porteño, en un plan relajado y cotidiano.

Luego de intensos meses de especulación y rumores en el ambiente del espectáculo y el deporte, el defensor central de Boca Juniors, Nicolás Figal (31), y la modelo y nieta de Susana Giménez, Lucía Celasco (31), decidieron confirmar públicamente su romance. La pareja utilizó sus redes sociales para oficializar su vínculo, convirtiéndose de inmediato en una de las uniones más comentadas y, sin duda, destinada a despertar un gran interés mediático por la singular combinación entre el fútbol de élite y el jet set familiar.

El encargado de poner fin al misterio fue el propio futbolista, quien compartió una imagen en sus historias de Instagram. La fotografía muestra a la flamante pareja tomando un café en un bar porteño, disfrutando de un momento relajado. A pesar de la confirmación, la publicación conservó un tono discreto, sin demostraciones públicas explícitas de cariño; Figal se limitó a etiquetar a Lucía Celasco en la historia, permitiendo que la imagen transmitiera por sí sola el estado de su relación.

La instantánea, capturada bajo el sol de este martes, transmite una sensación de tranquilidad y cotidianidad . En ella, Figal y Celasco se muestran distendidos y cómodos, disfrutando de su compañía lejos de los flashes y de las canchas. Con este simple gesto en redes sociales, la pareja no solo confirmó el vínculo, sino que también inició públicamente lo que se perfila como uno de los romances que concentrará la atención del espectáculo y el deporte en los próximos meses.

Tras meses de intensos rumores que circularon entre el mundo del espectáculo y el deporte, la modelo y empresaria Lucía Celasco (31), nieta de Susana Giménez, y el defensor central de Boca Juniors, Nicolás Figal (31), decidieron poner fin a las especulaciones con un gesto simple pero contundente: la publicación de una fotografía juntos en redes sociales. La confirmación, llegada en noviembre, se convirtió en la evidencia definitiva de un romance que ya despertaba un fuerte interés mediático.

El vehículo elegido para el blanqueo oficial fue el canal más directo y masivo de la actualidad: las historias de Instagram. El futbolista de Boca tomó la iniciativa de compartir la imagen en su perfil, brindando a sus miles de seguidores la primera postal pública de la pareja. Este gesto de Figal, por tratarse de una figura destacada del deporte, fue interpretado como un paso firme para oficializar el vínculo y dejar atrás el hermetismo.

lucía celasco y nicolás figal Nicolás Figal y Lucía Celasco confirmaron su romance tras meses de rumores con una foto juntos en Instagram. C5N

La fotografía mostró a la pareja disfrutando un momento de absoluta cotidianidad y relajación. Se los ve tomando un café en un bar porteño, bajo una tarde soleada, con looks casuales y tonos claros. La naturalidad de la imagen reflejó la comodidad existente entre ambos, optando por la espontaneidad en lugar de la formalidad de un anuncio preparado, lo que reforzó el carácter auténtico de la postal.

La sutileza definió la publicación. Figal evitó mensajes explícitos o declaraciones sentimentales; su confirmación se limitó a etiquetar la cuenta de Lucía Celasco en la historia. Ese simple gesto resultó suficiente para oficializar la relación. Lucía, fiel a su perfil reservado pese a su linaje familiar, replicó la historia en su propio feed, consolidando el anuncio en conjunto.

lucía celasco y nicolás figal Figal publicó la foto y solo etiquetó a Celasco, quien luego la replicó, oficializando el vínculo. Instagram

Un detalle que no pasó inadvertido por la prensa fue el vendaje en el ojo de Figal. Este elemento evidenció que la imagen era reciente, capturada pocos días después de un golpe recibido en un partido con Boca Juniors. El detalle reforzó la autenticidad del momento y aportó contexto para quienes siguen de cerca la actualidad deportiva del jugador.

Así, la pareja conformada por la nieta de una figura emblemática del espectáculo y el futbolista de uno de los clubes más importantes del país oficializó su romance del modo más moderno y discreto. La simple postal en un bar porteño logró convertir meses de rumores y registros filtrados en una confirmación rotunda, dando inicio a una de las duplas que más atención capturará en la intersección entre el entretenimiento y el deporte.