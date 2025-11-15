Nadie lo esperaba: la China Suárez sorprendió con una confesión sobre Mauro Icardi: "No me lo podían..." En una entrevista exclusiva con Mario Pergolini, en donde estuvo acompañada por el delantero del Galatasaray, la actriz recordó los turbulentos meses posteriores al Wandagate.







La China Suárez también será entrevistada este lunes en el programa de Moria Casán. Redes Sociales

La actriz Eugenia "China" Suárez se presentó en televisión, este viernes, junto al futbolista Mauro Icardi, después del escándalo por las notas frustradas en los programas de streaming, y contó qué pasó con ella tras el Wandagate: "No me lo podían ni nombrar", aseguró.

La actriz y el futbolista se sentaron en el living de Mario Pergolini, en el ciclo Otro día perdido, de El Trece, para contar detalles de su vida íntima: “Para mí Icardi era mala palabra”, empezó.

La cantante recordó cómo vivió esa época cuando se encontró con el delantero del Galatasaray, en París en 2021, y posteriormente cuando el jugador volvió con su mujer de entonces, Wanda Nara. “Cuando explotó todo y no hablamos más, y yo solo me enteraba de lo que pasaba por la tele y las redes, no me lo podían nombrar”, explicó.

Embed La transformación de la relación entre "la China" y Mauro Icardi A pesar del inicio turbulento, la entrevista con Mario Pergolini sirvió para que la pareja mostrara cómo lograron transformar esa situación inicial en un vínculo sólido y duradero. En este sentido contaron cómo pudieron aislarse de las críticas y reconstruir su relación lejos del ojo público.