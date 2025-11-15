Nadie lo esperaba: la China Suárez sorprendió con una confesión sobre Mauro Icardi: "No me lo podían..."

La actriz Eugenia "China" Suárez se presentó en televisión, este viernes, junto al futbolista Mauro Icardi, después del escándalo por las notas frustradas en los programas de streaming, y contó qué pasó con ella tras el Wandagate: "No me lo podían ni nombrar", aseguró.
La actriz y el futbolista se sentaron en el living de Mario Pergolini, en el ciclo Otro día perdido, de El Trece, para contar detalles de su vida íntima: “Para mí Icardi era mala palabra”, empezó.
La cantante recordó cómo vivió esa época cuando se encontró con el delantero del Galatasaray, en París en 2021, y posteriormente cuando el jugador volvió con su mujer de entonces, Wanda Nara. “Cuando explotó todo y no hablamos más, y yo solo me enteraba de lo que pasaba por la tele y las redes, no me lo podían nombrar”, explicó.
La transformación de la relación entre "la China" y Mauro Icardi
A pesar del inicio turbulento, la entrevista con Mario Pergolini sirvió para que la pareja mostrara cómo lograron transformar esa situación inicial en un vínculo sólido y duradero. En este sentido contaron cómo pudieron aislarse de las críticas y reconstruir su relación lejos del ojo público.
La protagonista de la serie Hija del Fuego subrayó que desde su entorno le decían que al final iban a terminar juntos: "Mi entorno siempre me lo dijo…”, “Sí. Y yo decía ‘¡no!’. ¿Por qué me decían eso?”, remarcó ella. Además, resaltó que hizo méritos para que volvieran a darle una oportunidad a la relación: “Es el mejor. Deja la vara demasiado alta… o yo la tenía demasiado baja”.