Este famoso periodista mostró su nueva relación en redes y confirmó el rumor de romance Matías Martin compartió fotos y oficializó la relación con su nueva pareja, después de días de rumores sobre el posible vínculo. Agregar C5N en









El periodista y la joven se mostraron muy juntos y sonrientes entre la multitud de fanáticos.

Matías Martin confirmó su relación con Paloma Cavanna al compartir imágenes juntos en redes sociales. La pareja decidió mostrarse públicamente durante una escapada romántica a San Antonio de Areco. El romance ya era comentado en el ambiente artístico, aunque hasta ahora ninguno de los dos lo había oficializado. La confirmación llegó pocos meses después de la separación del periodista, que atraviesa una nueva etapa personal. El presente sentimental de Matías Martin volvió a ubicarse en el centro de la atención luego de que el periodista y conductor decidiera compartir imágenes junto a Paloma Cavanna, la mujer con la que mantiene una relación desde hace varios meses y cuyo nombre ya circulaba en distintos ámbitos del espectáculo.

La publicación terminó de confirmar una versión que venía creciendo con fuerza en las últimas semanas y que señalaba que el conductor había vuelto a apostar al amor tras una reciente separación. Si bien ambos eligieron mantener el vínculo lejos de la exposición pública durante los primeros meses, finalmente decidieron mostrarse juntos y dar por terminadas las especulaciones.

Matías Martin oficializó la relación con su nueva pareja Captura redes sociales La confirmación llegó durante una escapada romántica a San Antonio de Areco, donde compartieron distintos momentos que luego aparecieron en redes sociales. Las imágenes reflejaron la cercanía entre ambos y funcionaron como una presentación pública de una relación que, según trascendió, ya llevaba un tiempo desarrollándose de manera reservada.

Quién es el famoso periodista que reveló en las redes su nueva relación Matías Martin es una de las figuras más reconocidas de los medios argentinos, con una extensa trayectoria en radio y televisión. En esta oportunidad, sin embargo, fue su vida personal la que despertó interés luego de que se conociera su romance con Paloma Cavanna, una vestuarista vinculada al mundo audiovisual.

De acuerdo con distintas versiones, ambos compartían círculos cercanos, lo que favoreció un acercamiento que con el paso del tiempo se transformó en una relación sentimental. La decisión de mostrarse públicamente habría sido consensuada por los dos, especialmente porque el vínculo ya era conocido por personas de su entorno.

El periodista Matías Martin oficializó nuevo vínculo Captura redes sociales La oficialización también generó comentarios en algunos programas de espectáculos. Entre ellos, Yanina Latorre sostuvo en su ciclo televisivo que existían dudas respecto de los tiempos entre la finalización de la relación anterior del conductor y el comienzo de este nuevo romance. Más allá de esas versiones, Martin optó por no responder a las polémicas y concentrarse en el presente. En las imágenes compartidas junto a Cavanna se los vio disfrutando de una escapada y atravesando una etapa de cercanía que decidieron dejar de ocultar.