Esta cita de Sophie Turner y Chris Martin lanzó rumores de relación: ¿están en pareja?

Hollywood atraviesa una etapa marcada por rupturas y nuevos comienzos en el ámbito sentimental de sus figuras más reconocidas. En este contexto, dos nombres recientemente separados captaron la atención del público: la actriz británica Sophie Turner y el cantante de Coldplay, Chris Martin, quienes despertaron gran curiosidad por un posible acercamiento entre ambos.

Muchos seguidores consideran que tanto la actriz como el músico podrían haber encontrado apoyo mutuo tras el fin de sus relaciones anteriores. La coincidencia en el momento de sus respectivas separaciones generó especulaciones sobre un vínculo emergente, impulsadas por la atención constante de la prensa y los admiradores.

Los rumores cobraron fuerza luego de que el diario británico Daily Mail revelara que ambos habrían compartido una cita privada. Esta información bastó para que los medios internacionales se enfocaran en ellos, posicionándolos como una de las posibles parejas más comentadas e inesperadas del momento.

La supuesta cita que generó rumores sobre un romance entre Sophie Turner y Chris Martin tuvo lugar en un entorno discreto en Londres. Según reportes del Daily Mail, el encuentro se desarrolló en un club nocturno de la capital británica, un lugar privado y resguardado, aunque no pasó desapercibido para los medios de comunicación.

El momento del encuentro resulta clave para entender la atención que provocó. La velada se produjo poco después de que ambos artistas pusieran fin a sus relaciones de alto perfil: Chris Martin terminó su largo noviazgo con Dakota Johnson, mientras Sophie Turner rompió recientemente con el aristócrata británico Peregrine "Perry" Pearson.

Sophie Turner y Chris Martin Según el Daily Mail, ambos compartieron una cita privada en Londres durante el verano europeo de 2025, en un club nocturno y con amigos en común, manteniendo discreción. C5N

La cita se habría desarrollado durante el verano europeo de 2025, cuando Chris Martin se encontraba en Londres por la serie de conciertos que Coldplay ofrecía en el estadio de Wembley como parte de su gira mundial Music Of The Spheres. Esta circunstancia permitió que el cantante dispusiera de tiempo para compartir la velada con Turner.

Se especula que la reunión fue facilitada por amigos en común del círculo artístico británico. La velada se llevó a cabo en un entorno rodeado de conocidos, lo que ayudó a mantener la privacidad y, al mismo tiempo, despertó aún más interés sobre la posible conexión entre ambos.

Sophie Turner y Chris Martin Aunque no hay confirmación oficial, testigos señalaron química evidente entre Turner y Martin, sumando interés por su posible vínculo, reforzado por la admiración previa de la actriz por Coldplay. C5N

Aunque no se publicaron fotos que confirmaran un romance formal, los testigos señalaron que la conexión entre Sophie Turner y Chris Martin era evidente. Algunos informes indicaron que se ausentaron juntos del grupo por unos minutos durante la noche, lo que incrementó la curiosidad sobre la naturaleza de su relación.

La historia adquiere un matiz curioso considerando la admiración de larga data de Turner por Coldplay. En 2020, su entonces esposo, Joe Jonas, la sorprendió en su cumpleaños con un mensaje de video grabado por el propio Chris Martin. Este gesto, que en su momento parecía un detalle de fanatismo, ahora se interpreta como un antecedente interesante del vínculo que ambos parecen estar explorando.