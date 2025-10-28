Reconocida actriz fue a ver a Boca y los rumores explotaron: ¿la invitó Juan Román Riquelme? El presidente del Xeneize fue apuntado luego de la presencia de la mujer de 45 años en el estadio Claudio "Chiqui" Tapia.







Juan Román Riquelme fue señalado por la presencia de la actriz en el partido de Boca. Redes sociales

Una reconocida actriz fue a ver el partido entre Barracas Central y Boca Juniors, el cual terminó con un triunfo por 3-1 en favor del Xeneize y provocó que el presidente Juan Román Riquelme quede señalado por la presencia de la mujer en el estadio Claudio "Chiqui" Tapia.

En la previa al partido, las cámaras de ESPN sorprendieron a todos al mostrar que la actriz Marina Bellati iba a estar presente en el enfrentamiento entre el Guapo y el Xeneize. Por eso, los rumores explotaron e incluso se llegó a decir que el propio presidente del club del cual es hincha fue quien la había invitado.

Por eso, a través de su cuenta de X, Bellati se encargó de desmentir los rumores: "Amigos, no me invitó Román me invitó la gente de Barracas. ¡Partidazo! Aguante Boca". De esta manera, Riquelme quedó desligado de cualquier acusación y la protagonista de la serie Viudas negras, p*tas y chorras decidió exponer al usuario @ApiTvShow.

Amigos, no me invitó Román me invitó la gente de Barracas. Partidazo! Aguante Boca. https://t.co/fsctwKXToC — Marina Bellati (@marbellati) October 28, 2025

Esta publicación de Marina Bellati obtuvo casi 680 mil visualizaciones y quedó muy cerca de los 20 mil me gustas, números que evidenciaron lo viral que fue la situación. Es importante remarcar que la actriz no suele hablar sobre su vida privada, algo sobre lo que no hay mucha información, mientras que Juan Román Riquelme mantuvo un silencio similar a lo largo de su carrera.