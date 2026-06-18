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La mamá de Lionel Messi contó la verdad sobre la salud de Jorge: cómo se encuentra

Celia Messi, madre del capitán de la Selección argentina, actualizó la información sobre el estado de salud de su esposo y llevó tranquilidad tras las polémicas palabras de Florencia Peña en Luzu.

Celia Messi rompió el silencio.

Celia Messi rompió el silencio.

Celia Messi, la madre del capitán de la Selección argentina, habló este jueves en el programa de Yanina Latorre: reveló cómo evoluciona la salud de su esposo, Jorge Messi, y se refirió al mensaje que le envió Florencia Peña después del escándalo por la información falsa que dio al aire en Luzu.

Jorge Messi y su esposa, Celia Cuccittini.
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Mientras en SQP estaban hablando sobre las palabras de la actriz, la mamá de Lionel se comunicó con Pía Shaw a través de un mensaje para llevar tranquilidad y aclarar cómo se encuentra su marido. "Jorge está mejor, recuperándose y va a estar bien", leyó la panelista.

Durante el móvil que Yanina mantuvo con Florencia, la actriz aseguró que le había enviado un mensaje a Celia para pedirle disculpas, aunque hasta ese momento no había recibido respuesta. En ese contexto, la madre de Messi le respondió a Pía al respecto y llevó tranquilidad sobre la situación: "Celia le va a contestar a Flor el mensaje, tiene el teléfono explotado".

Florencia Peña rompió en llanto: "Mis más sinceras disculpas a la familia Messi"

Luego de dar al aire en Luzu una información sin verificar, se desató un fuerte revuelo en las redes sociales y Flor Peña recibió duras críticas. Tras la repercusión, la actriz rompió el silencio y pidió disculpas durante un móvil con el programa DDM: "Pido mis más sinceras disculpas".

"Fue una situación que no estoy acostumbrada a que me pase. Estaba al aire, me dijeron por la cucaracha la noticia, me invitaron a que la diga. No tengo ni teléfono ni computadora abierta, no veo lo que pasa afuera", comenzó diciendo.

En ese sentido, dejó en claro que ella repitió lo que le dijeron desde la cucaracha: "Escuché de lo que se estaba hablando y sabía que había una enfermedad, y a partir de ahí hablé y dije lo que estaban diciendo".

Lejos de desligarse de la situación, pidió disculpas por el grave error. "Las cuestiones internas las manejaré internamente, quien se tenga que hacer responsable, pero doy la cara porque fui quien lo dijo. Pido mis más sinceras disculpas si lastimé a alguien. Siempre me he hecho cargo de todo y, si tengo que pedir disculpas, lo hago de verdad", declaró visiblemente angustiada.

También explicó que ella pensó que la información era verdad, porque confío en la productora. "La productora me estaba diciendo por cucaracha esto y no tenía por qué no creer que era así. Pero como fui yo quien lo dijo, pido mis más sinceras disculpas".

Para finalizar el móvil, la actriz le habló directamente a la familia Messi. "Quiero pedirle disculpas a la familia de Messi, sobre todo a la mamá, que la quiero mucho y me ha venido a ver al teatro. Le pido disculpas. Nunca fue mi intención dañar a nadie", concluyó.

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