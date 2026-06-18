IR A
IR A

La drástica decisión que tomó Antonela Roccuzzo tras el escándalo en Luzu

La esposa de Lionel Messi, indignada por la información falsa que se difundió sobre su suegro Jorge, apuntó contra Florencia Peña y la producción del canal de streaming. ¿Qué hizo?

Antonela Roccuzzo

Antonela Roccuzzo, furiosa contra Luzu.

Antonela Roccuzzo, furiosa por la noticia falsa que involucró a la familia de Lionel Messi, dejó de seguir en Instagram a las cuentas oficiales de Luzu, de Nicolás Occhiato y de Florencia Peña luego de las graves declaraciones de la actriz, quien había confirmado al aire la supuesta muerte de Jorge Messi.

La esposa de Lionel Messi junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro. 
Te puede interesar:

Antonela Roccuzzo cambió la cábala para que Argentina ganara ante Argelia y no falló: nadie la vio

Según reveló un usuario de X, tras enterarse de las palabras de la actriz, Antonela tomó la decisión de dejar de seguir al canal. El gesto no pasó desapercibido entre los usuarios de las redes sociales, que rápidamente advirtieron el cambio y lo interpretaron como una muestra de su enojo por la difusión de la falsa información sobre la salud de su suegro.

Captura @ladymoskigna

Captura @ladymoskigna

Las palabras de Florencia Peña, el origen del escándalo

La noticia de la supuesta muerte de Jorge Messi comenzó a circular durante la mañana del jueves. Pese a que fue desmentida rápidamente por la prensa deportiva, Florencia Peña la dijo al aire durante El Show del Verano, ciclo que conduce junto a Marley en Luzu. "Chicos, no quiero darles una mala noticia, pero acaba de morir el papá de Messi", lanzó con preocupación.

Inmediatamente, las imágenes se viralizaron en las redes sociales y los usuarios no la perdonaron. Fueron muchos los periodistas que cuestionaron duramente su rol al frente de un medio de comunicación y cómo pudo dar una información de semejante magnitud al aire sin haberla chequeado antes.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las emocionantes palabras de la esposa sobre el capitán argentino.

El apoyo de la familia de Messi al capitán de la Selección tras pasar "días difíciles"

Con vos siempre. Sos increíble, le dedicó Antonela Roccuzzo a Lionel Messi.

Antonela habló tras el llanto de Messi: la emocionante reacción el capitán

Los mejores looks de las muchachas

Los looks de las mujeres de la Selección argentina que causaron sensación en las redes

Antonela Roccuzzo, presente en Kansas.

Así llegó Antonela Roccuzzo al estadio para alentar a la Selección argentina: un detalle llamó la atención

Moria y Antonela.

Moria Casán opinó sobre las cirugías y destrozó a Antonela Roccuzzo: "Si la agarran a ella le encuentran de todo"

La foto de Messi que subió Antonela Roccuzzo que ya acumula miles de reacciones. 

Antonela Roccuzzo apareció con una remera de Lionel Messi y un detalle lo volvió viral: qué mostró

últimas noticias

El Gobierno adjudicó la concesión de la Hidrovía al consorcio de Jan De Nul y Servimagnus

El Gobierno adjudicó la concesión de la Hidrovía al consorcio de Jan De Nul y Servimagnus

Hace 11 minutos
En mayo se registró una nueva caída interanual de la actividad industrial.

Se profundiza la crisis industrial: la producción se desplomó un 5% en mayo

Hace 41 minutos
Ley anti trapitos: habrá sanciones para quienes realicen esta actividad. 

La Legislatura porteña aprobó la ley anti trapitos: habrá penas de hasta 60 días de cárcel y multas millonarias

Hace 1 hora
La actriz y el cantante compartieron el set de filmación de su reciente ficción.

Gimena Accardi dejó atrás a Nico Vázquez y blanqueó su romance con Seven Kayne con una foto impactante

Hace 1 hora
Sergio Massa prepara su desembarco en la arena política. 

Massa insiste con la unidad y planea reaparecer después del Mundial

Hace 1 hora