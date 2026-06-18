La drástica decisión que tomó Antonela Roccuzzo tras el escándalo en Luzu

Antonela Roccuzzo, furiosa por la noticia falsa que involucró a la familia de Lionel Messi, dejó de seguir en Instagram a las cuentas oficiales de Luzu, de Nicolás Occhiato y de Florencia Peña luego de las graves declaraciones de la actriz, quien había confirmado al aire la supuesta muerte de Jorge Messi.
Según reveló un usuario de X, tras enterarse de las palabras de la actriz, Antonela tomó la decisión de dejar de seguir al canal. El gesto no pasó desapercibido entre los usuarios de las redes sociales, que rápidamente advirtieron el cambio y lo interpretaron como una muestra de su enojo por la difusión de la falsa información sobre la salud de su suegro.
Las palabras de Florencia Peña, el origen del escándalo
La noticia de la supuesta muerte de Jorge Messi comenzó a circular durante la mañana del jueves. Pese a que fue desmentida rápidamente por la prensa deportiva, Florencia Peña la dijo al aire durante El Show del Verano, ciclo que conduce junto a Marley en Luzu. "Chicos, no quiero darles una mala noticia, pero acaba de morir el papá de Messi", lanzó con preocupación.
Inmediatamente, las imágenes se viralizaron en las redes sociales y los usuarios no la perdonaron. Fueron muchos los periodistas que cuestionaron duramente su rol al frente de un medio de comunicación y cómo pudo dar una información de semejante magnitud al aire sin haberla chequeado antes.