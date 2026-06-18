La drástica decisión que tomó Antonela Roccuzzo tras el escándalo en Luzu La esposa de Lionel Messi, indignada por la información falsa que se difundió sobre su suegro Jorge, apuntó contra Florencia Peña y la producción del canal de streaming. ¿Qué hizo? Agregar C5N en









Antonela Roccuzzo, furiosa contra Luzu.

Antonela Roccuzzo, furiosa por la noticia falsa que involucró a la familia de Lionel Messi, dejó de seguir en Instagram a las cuentas oficiales de Luzu, de Nicolás Occhiato y de Florencia Peña luego de las graves declaraciones de la actriz, quien había confirmado al aire la supuesta muerte de Jorge Messi.

Según reveló un usuario de X, tras enterarse de las palabras de la actriz, Antonela tomó la decisión de dejar de seguir al canal. El gesto no pasó desapercibido entre los usuarios de las redes sociales, que rápidamente advirtieron el cambio y lo interpretaron como una muestra de su enojo por la difusión de la falsa información sobre la salud de su suegro.

Captura @ladymoskigna Las palabras de Florencia Peña, el origen del escándalo La noticia de la supuesta muerte de Jorge Messi comenzó a circular durante la mañana del jueves. Pese a que fue desmentida rápidamente por la prensa deportiva, Florencia Peña la dijo al aire durante El Show del Verano, ciclo que conduce junto a Marley en Luzu. "Chicos, no quiero darles una mala noticia, pero acaba de morir el papá de Messi", lanzó con preocupación.