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La madre de la hija de Ulises Bueno le reclamó al cantante actualizar la cuota alimentaria, pero no hubo acuerdo

Melissa Torres y el artista no consensuaron el valor de la manutención de su hija de 17 años, Alma Celeste. El hermano del Potro Rodrigo pidió que su expareja se haga cargo del 50% del monto, aún cuando la adolescente vive solo con ella.

Ulises Bueno con su hija Alma Celeste.

Ulises Bueno con su hija Alma Celeste.

Ulises Bueno y su expareja Melissa Torres participaron de una mediación de tres horas en el Centro Judicial de Mediación de Córdoba el último viernes para intentar acordar la actualización de la cuota alimentaria de su hija, Alma Celeste. Como no llegaron a un buen puerto, el expediente regresará al juzgado de origen y la sentencia definitiva podría demorarse más de un año.

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La madre de Alma, a través de su abogada Luciana Ulla, le pidió al cantante que se haga cargo no solo de la matrícula de ingreso de la universidad privada a la que quiere asistir la sobrina del Potro Rodrigo, sino también de los aranceles mensuales que comienzan en $800.000. Según publicó Clarín, Ulises Bueno ya abona a su hija una cuota de $1.200.000.

Mientras que la propuesta de Bueno y sus representantes legales fue que Torres afronte el 50% de la manutención, cuando la mujer convive con la menor de edad ya que la adolescente de 17 años no ve a su padre con frecuencia debido a su apretada agenda laboral en la industria del entretenimiento. Por lo que la madre de Alma se hace cargo de su cuidado y crianza diarios.

Con este desenlace, el expediente regresará al juzgado de origen para la apertura a prueba, instancia en la que se evaluarán los elementos aportados para fijar el nuevo valor de la cuota alimentaria. Todo este proceso incidental de conocimiento podría demorar hasta un año y medio en tener sentencia definitiva.

En tanto no intervenga una resolución judicial que determine lo contrario, Ulises continuará abonando la cuota vigente.

De qué trabajan el padre y la madre de Alma Celeste

El cantante de Insisto, además de llevar su proyecto propio con shows y giras nacionales, también lidera una productora que administra a otros grupos cuarteteros como Desakata2. Por su parte, Torres depende de sus ingresos por crear contenido en redes sociales además del cuidado exclusivo de la adolescente.

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