26 de octubre de 2026 Inicio
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Boca le ganó 1-0 a Independiente, recuperó la punta de la tabla anual y ya piensa en el Superclásico

El Xeneize derrotó al Rojo en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini con un gol sobre el final de Facundo Herrera, quien anotó su primer tanto en el club. Con el triunfo, los de Rodolfo Arruabarrena vuelven a liderar la general, clasificaron a los playoffs y ahora recibirán a River.

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Facundo Herrera anotó el gol de Boca contra Independiente.

Facundo Herrera anotó el gol de Boca contra Independiente.

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Boca derrotó 1-0 a Independiente en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini con un gol de Facundo Herrera sobre el final, en el marco de la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. De esta manera, el Xeneize se clasificó a los playoffs del campeonato y recuperó el liderazgo de la tabla anual, mientras que el Rojo no pudo afianzar su permanencia entre los puestos de playoffs.

Boca derrotó a Independiente en Avellaneda.
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El equipo de Rodolfo Arruabarrena avisó por primera vez en el primer tiempo tras un centro de Leandro Lozano para la llegada de Leonel Flores, quien impactó de primera pero desvió su intento junto al caño derecho del arquero Santiago Mele. Luego, Alan Velasco descargó hacia la izquierda para ubicar a Miguel Merentiel, que abrió el pie derecho con un disparo defectuoso que el arquero de Independiente rechazó con el pie.

Por su parte, los de Jadson Viera respondieron con una chance clara cuando Maximiliano Meza intentó sorprender mediante un zapatazo elevado desde un costado del área, el cual pasó cerca del travesaño. Después, Santiago Ascacibar se perdió el gol de Boca ya que no pudo impactar de lleno después de una ejecución de Leandro Paredes.

En tanto, Meza volvió a probar desde larga distancia en una posición más central respecto al arco contrario, aunque sacó un remate liviano que contuvo Álvaro Montero.

Boca le ganó a Independiente en Avellaneda.

Boca le ganó a Independiente en Avellaneda.

En este marco, durante el segundo tiempo, el Xeneize generó la primera posibilidad a través de un centro a media altura desde el carril derecho que halló a Merentiel, quien pifió el impacto con la pierna derecha y desperdició una gran oportunidad, mientras que los de Avellaneda contestaron con un tiro a colocar de Josías Paláis que pasó cerca del arco de Boca.

Asimismo, Independiente volvió a intentar con un violento disparo de Ezequiel Ávila neutralizado por Montero con el pie y a los 43 minutos Boca abrió el marcador con un cabezazo de Herrera tras un tiro de esquina. De esta forma, el defensor de 20 años concretó su primer gol en el Xeneize.

Con la victoria sobre el Rojo, el conjunto de Arruabarrena se sitúa segundo en la Zona A del Torneo Clausura con 27 puntos, aseguró su participación en los playoffs y vuelve a ser el líder de la tabla anual con 57 unidades tras superar a Rosario Central. Ahora, recibirá a River en la Bombonera por el Superclásico, que se disputará el 1° de noviembre desde las 15.

Por su parte, los de Avellaneda se ubican en la octava posición de la Zona con 19 puntos y no pudieron acercarse a la zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2027 mediante la tabla general. En la próxima fecha visitarán a Defensa y Justicia en Florencio Varela, en el marco de un partido que se disputará el 2 de noviembre a partir de las 19.

Independiente vs. Boca, por el Torneo Clausura 2026: formaciones

  • Independiente: Santiago Mele; Santiago Arias, Sebastián Valdez, Juan Miguel Arrayago, Nahuel Banegas; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci, Maximiliano Meza; Josias Palais, Ezequiel Ávila y Santiago Montiel. DT: Jadson Viera.
  • Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Alan Velasco. DT: Rodolfo Arruabarrena.
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