Alarma en Mar del Plata: La Campagnola frena su planta y suspende a 60 trabajadores La histórica fábrica del Grupo Arcor parará sus operaciones debido a una drástica caída del 90% en la pesca de caballa, la acumulación de stock y un desplome sostenido del consumo masivo. Por Agregar C5N en









La empresa ya había tomado la misma medida en 2019.

La Campagnola, la empresa perteneciente al Grupo Arcor, acordó con el Sindicato Obrero de la Industria del Pescado (SOIP) la paralización temporal de las actividades en su histórica planta de Mar del Plata, ubicada en las avenidas Edison y Ayolas. La medida entrará en vigencia a partir del miércoles 28 de octubre y afectará de forma directa a 60 operarios bajo convenio colectivo, en un escenario de creciente incertidumbre para las familias vinculadas al sector conservero del puerto.

El desencadenante del parate radica en una severa crisis de abastecimiento provocada por un desplome cercano al 90% en los desembarques de caballa en comparación con la zafra del año anterior. Ante la falta de materia prima fresca local, la compañía intentó sostener la operatividad procesando lomos de atún congelados importados desde Ecuador. Sin embargo, la maniobra derivó en un alto nivel de sobrestock de latas almacenadas que no encontraron salida comercial en el mercado interno. A este cuadro se sumó que el buque Floridablanca, habitualmente abocado a la captura de caballa, reorientó sus faenas hacia la pesca de merluza hubbsi.

El freno en la planta marplatense se inscribe en un contexto generalizado de retracción del consumo masivo en la Argentina. Según datos de la consultora Scentia, las ventas del sector registraron una caída interanual del 1,7% en septiembre y acumularon un retroceso del 2,7% durante los primeros nueve meses de 2026. Esta contracción en el poder adquisitivo de los hogares trabó la comercialización de los productos envasados, impidiendo absorber la producción acumulada en los depósitos de la empresa.

Frente a la parálisis fabril, la empresa y el gremio encuadraron la suspensión bajo el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, mecanismo legal que contempla el pago de asignaciones no remunerativas durante el período de inactividad. Mientras el delegado de la planta, Daniel Maggio, confirmó que ambas partes continúan negociando el porcentaje exacto de los ingresos que percibirán los trabajadores, la representación sindical advirtió que el cese de tareas podría prolongarse entre uno y dos meses.

La fábrica de Mar del Plata representa la única instalación del país donde La Campagnola elabora conservas de pescado, luego de ser adquirida por el Grupo Arcor en 2006 y tras el antecedente del cierre definitivo de su planta de conservas en Mendoza en 2019. Además, las instalaciones industriales no cuentan con la infraestructura requerida para procesar anchoa bonaerense o proveniente de Rawson, lo que impide la diversificación hacia otras especies marinas y deja a los obreros suspendidos sin alternativas inmediatas de reconversión productiva.

El parate en La Campagnola de Mar del Plata radica en un desabastecimiento provocadao por un desplome cercano al 90% en los desembarques de caballa.