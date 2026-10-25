26 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Alarma en Mar del Plata: La Campagnola frena su planta y suspende a 60 trabajadores

La histórica fábrica del Grupo Arcor parará sus operaciones debido a una drástica caída del 90% en la pesca de caballa, la acumulación de stock y un desplome sostenido del consumo masivo.

Por
La empresa ya había tomado la misma medida en 2019.

La empresa ya había tomado la misma medida en 2019.

La Campagnola, la empresa perteneciente al Grupo Arcor, acordó con el Sindicato Obrero de la Industria del Pescado (SOIP) la paralización temporal de las actividades en su histórica planta de Mar del Plata, ubicada en las avenidas Edison y Ayolas. La medida entrará en vigencia a partir del miércoles 28 de octubre y afectará de forma directa a 60 operarios bajo convenio colectivo, en un escenario de creciente incertidumbre para las familias vinculadas al sector conservero del puerto.

Te puede interesar:

Incertidumbre laboral tras el voraz incendio en la fábrica de Costumbres Argentinas: cerca de 300 familias afectadas

El desencadenante del parate radica en una severa crisis de abastecimiento provocada por un desplome cercano al 90% en los desembarques de caballa en comparación con la zafra del año anterior. Ante la falta de materia prima fresca local, la compañía intentó sostener la operatividad procesando lomos de atún congelados importados desde Ecuador. Sin embargo, la maniobra derivó en un alto nivel de sobrestock de latas almacenadas que no encontraron salida comercial en el mercado interno. A este cuadro se sumó que el buque Floridablanca, habitualmente abocado a la captura de caballa, reorientó sus faenas hacia la pesca de merluza hubbsi.

El freno en la planta marplatense se inscribe en un contexto generalizado de retracción del consumo masivo en la Argentina. Según datos de la consultora Scentia, las ventas del sector registraron una caída interanual del 1,7% en septiembre y acumularon un retroceso del 2,7% durante los primeros nueve meses de 2026. Esta contracción en el poder adquisitivo de los hogares trabó la comercialización de los productos envasados, impidiendo absorber la producción acumulada en los depósitos de la empresa.

Frente a la parálisis fabril, la empresa y el gremio encuadraron la suspensión bajo el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, mecanismo legal que contempla el pago de asignaciones no remunerativas durante el período de inactividad. Mientras el delegado de la planta, Daniel Maggio, confirmó que ambas partes continúan negociando el porcentaje exacto de los ingresos que percibirán los trabajadores, la representación sindical advirtió que el cese de tareas podría prolongarse entre uno y dos meses.

La fábrica de Mar del Plata representa la única instalación del país donde La Campagnola elabora conservas de pescado, luego de ser adquirida por el Grupo Arcor en 2006 y tras el antecedente del cierre definitivo de su planta de conservas en Mendoza en 2019. Además, las instalaciones industriales no cuentan con la infraestructura requerida para procesar anchoa bonaerense o proveniente de Rawson, lo que impide la diversificación hacia otras especies marinas y deja a los obreros suspendidos sin alternativas inmediatas de reconversión productiva.

El parate en La Campagnola de Mar del Plata radica en un desabastecimiento provocadao por un desplome cercano al 90% en los desembarques de caballa.

El parate en La Campagnola de Mar del Plata radica en un desabastecimiento provocadao por un desplome cercano al 90% en los desembarques de caballa.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La firma pide muy pocas condiciones para postularse.

Una famosa fábrica de churros busca empleados: pocos requisitos y cómo postularse

Marcela Pagano mostró la cifra negativa de empleadores desde fines de 2023 a la fecha. Imagen optimizada con IA.

Marcela Pagano encabezó un encuentro del Observatorio PyME y alertó por el cierre de empresas

las exportaciones superaron los u$s100.000 millones y marcaron un record historico

Las exportaciones superaron los u$s100.000 millones y marcaron un récord histórico

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este lunes 26 de octubre

Este es el cambio que tendrá la Asignación por Embarazo de ANSES en noviembre 2026.

La Asignación por Embarazo de ANSES tiene un cambio fundamental para noviembre 2026: de qué se trata

El dólar oficial atraviesa octubre sin sobresaltos.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 25 de octubre

Rating Cero

Alarma por la salud de Carmen Barbieri: sufrió complicaciones respiratorias. 

"Todo junto": el grave estado de salud de Carmen Barbieri que afectó su sistema respiratorio

Lali Espósito de vacaciones en Brasil.

Tras su despedida de soltera, Lali Espósito aseguró que está siguiendo el balotaje en Brasil

Ulises Bueno con su hija Alma Celeste.

La madre de la hija de Ulises Bueno le reclamó al cantante actualizar la cuota alimentaria, pero no hubo acuerdo

Lali sigue celebrando el amor antes de dar el sí con Pedro Rosemblat.

Un yate, cotillón y champagne: se conocieron las fotos de la despedida de soltera de Lali Espósito en Miami

Ana Lilian de la Macorra interpretó a Paty en El Chavo del 8, la exitosa comedia mexicana que marcó a varias generaciones. (Foto: captura de pantalla de la serie).
play

Qué fue de la vida de la actriz que hizo de Paty en el Chavo del 8

Stephanie Demner mostró la renovación de la habitación que comparte con Guido Pella, con una decoración de tonos neutros, almohadones personalizados y recuerdos familiares.

Con decoraciones bordadas y detalles únicos: así es la habitación de Stephanie Demner y Guido Pella

últimas noticias

Lula da Silva se convirtió en el político más importante de la historia de Brasil.

Lula y la mística del balotaje: las cuatro segundas vueltas que marcaron su historia en Brasil

Hace 1 hora
play
Lula da Silva en el búnker del PT en San Pablo.

Lula da Silva, tras ganar el balotaje en Brasil: "La gente no permitió que el fascismo gane"

Hace 1 hora
Massa junto a Lula da Silva.

Sergio Massa celebró el triunfo de Lula da Silva en el balotaje: "La historia lo pone donde se merece"

Hace 1 hora
Flávio Bolsonaro y la cara de la derrota.

Flávio Bolsonaro, tras la derrota: "Vamos a pedir la anulación de las elecciones"

Hace 1 hora
Lula da Silva, presidente de Brasil, y Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Tras la victoria de Lula en Brasil, Trump lo acusó de armar un "fraude al estilo Joe Biden"

Hace 2 horas